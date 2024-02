Após polêmicas, presidente da Nintendo fala sobre Palworld

Demorou, mas aconteceu. Após semanas do pronunciamento da The Pokémon Company a respeito do jogo Palworld, foi a vez da Nintendo se pronunciar a respeito.

Conforme publicado pelo Terra, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, foi questionado sobre as polêmicas envolvendo as similaridades entre o Pokémon e o game Palworld. O presidente da companhia foi questionado após a apresentação dos últimos resultados financeiros da empresa, que consolidou o Nintendo Switch como sendo o maior console de todos os tempos no Japão.

Novamente, seguindo a mesma linha de declaração que a The Pokémon Company, Shuntaro declarou sua opinião sem citar diretamente o jogo: “Tomaremos as medidas adequadas contra aqueles que infringem os nossos direitos de propriedade intelectual”.

Jogabilidade diferente, aparência similar

Apesar dos jogos de Pokémon não terem qualquer semelhança com a jogabilidade de Palworld, as polêmicas e comparações envolvendo os dos títulos começou a surgir devido à similaridade visual entre os Pals, monstrinhos de Palworld, e os Pokémons. Por conta do estilo de desenho e animação, diversas pessoas iniciaram um debate nas redes sociais afirmando que existem indícios claros de plágio.

Por sua vez, o CEO da Pocketpair, empresa responsável pelo jogo Palworld, declarou que até o momento não foi oficialmente contatado por outras empresas no que diz respeito a medidas legais contra o estúdio.

Fato é que, apesar das polêmicas, desde seu lançamento o jogo Palworld vem conquistando milhões de jogadores ao redor do mundo. Além dos números astronômicos de vendas, o game também quebrou recordes entre os lançamentos mais jogados e foi considerado como o “primeiro grande lançamento de jogo” do ano de 2024.

Desde o dia 19 de janeiro, quando foi liberado, Palworld já vendeu mais de 12 milhões de cópias para computador via Steam, e se tornou o maior lançamento de um estúdio parceiro no Xbox Game Pass.

Leia também: Com números expressivos, Palworld alcança a marca de 12 milhões de vendas na Steam