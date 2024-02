Tênis de luxo: assim são os Dior B9S de edição limitada que você deveria adicionar à sua coleção

No mundo dos tênis, às vezes esquecemos dos tênis de luxo. Talvez seja por isso que a Dior decidiu apresentar seus exclusivos Dior B9S, a mais recente adição em edição limitada da Maison.

Estes tênis incorporam os icônicos códigos de estilo da Dior, mas os fundem com elementos inspirados no mundo do skate de sua coleção Primavera/Verão 2024 projetada por Kim Jones.

Assim são os Dior B9S

As Dior B9S estarão disponíveis em seis variedades e em dois materiais diferentes.

As primeiras, em couro combinado com o emblemático padrão acolchoado Cannage da Dior, em tons monocromáticos de cinza, bege e amarelo neon, com cadarços com o motivo Dior Oblique combinando.

Por outro lado, as edições de tweed apresentam uma abordagem mais descontraída, com esquemas de cores clássicos que incluem azul marinho, branco e vários tons de cinza.

As versões de couro serão extremamente limitadas, com apenas 470 unidades, enquanto as edições de tweed terão 888 exemplares.

E como exemplo da inovação da marca, este modelo contará com um passaporte digital; ou basicamente, um certificado de autenticidade através de uma plataforma privada que é acessada por meio de um chip NFC embutido na sola de cada sapato direito.

No entanto, os Sneakers B9S já estão disponíveis para reserva e serão oficialmente lançados à venda a partir de 7 de fevereiro através da Dior nos Estados Unidos, Europa e China. Você gostaria de ter um par?