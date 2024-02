O que Gates, Musk e Zuckerberg estudaram antes de se tornarem bilionários

No mundo da tecnologia, vários nomes de bilionários vêm à mente. Personalidades como Bill Gates, Elon Musk ou Mark Zuckerberg revolucionaram o mundo, mas não sem antes passarem pela universidade.

Esses líderes começaram como muitos: com uma boa ideia que souberam administrar sabiamente. Isso sim, cada um tem sua própria história para contar a respeito.

Os estudos de Bill Gates

O cofundador da Microsoft e atual filantropo começou seus estudos em ciência da Computação em Harvard, depois de frequentar uma escola privada chamada Lakeside, localizada em Seattle.

No entanto, Gates escolheu abandonar Harvard em 1976 para se dedicar totalmente à Microsoft, o que marcou o início do que seria um império tecnológico.

A breve passagem de Zuckerberg por Harvard

Assim como aconteceu com Bill Gates, a história universitária do cofundador do Facebook não terminou como muitos pensariam.

E é que o diretor executivo da Meta e do Facebook iniciou sua jornada acadêmica em Harvard, especializando-se em Ciências da Computação.

Mas pouco tempo depois, Zuckerberg deixou Harvard para se dedicar ao Facebook, transformando-o em uma das redes sociais mais influentes globalmente até os dias de hoje.

E Elon Musk?

O proprietário de empresas como Tesla, SpaceX ou a rede social X começou sua jornada na Universidade Queen, no Canadá, e depois avançou para a Universidade da Pensilvânia, onde estudou Administração de Empresas e Física.

Posteriormente, Musk se inscreveu em um doutorado na Universidade de Stanford. E adivinhem: Ele abandonou para se concentrar em seus projetos empresariais.

Tim Cook e Sheryl Sandberg

Além de Gates, Zuckerberg e Musk, existem outros líderes empresariais que se destacam neste pequeno resumo.

Por exemplo, o atual CEO da Apple, Tim Cook, que começou sua formação acadêmica em engenharia industrial na Universidade de Auburn, Alabama, e posteriormente obteve um MBA na Fuqua School of Business da Universidade Duke.

Outro personagem é Sheryl Sandberg, que foi a diretora de operações do Facebook e a segunda executiva mais poderosa da Meta.

Sandberg estudou Economia em Harvard, formando-se “cum laude”. Além disso, obteve seu MBA na Escola de Negócios de Harvard, o que a posicionou como uma das executivas mais poderosas da indústria tecnológica.