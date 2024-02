Lara Croft de Tomb Raider em uma versão hiper-realista feita pela IA

A inteligência artificial elevou os padrões visuais no mundo dos videogames ao apresentar uma versão hiper-realista de Lara Croft, a intrépida arqueóloga e aventureira da famosa saga Tomb Raider.

Esta reinterpretação, feita por My Smart Arts, deixou os fãs atônitos ao mostrar a icônica heroína com um visual sensual e uma roupa diminuta, rompendo com o estilo clássico que a caracteriza em suas aventuras virtuais.

Lara Croft, conhecida por sua coragem e habilidade, tem sido uma figura central no mundo dos videogames desde sua estreia em 1996. Originária da mente do designer Toby Gard, a personagem evoluiu ao longo dos anos, tornando-se um ícone dos videogames e protagonista de várias sequências de sucesso.

A arqueóloga britânica, com seu característico rabo de cavalo e dualidade entre elegância e coragem, conquistou o coração de milhões de jogadores ao redor do mundo. No entanto, a recente criação da My Smart Arts levou Lara Croft a um novo nível de realismo, surpreendendo os fãs ao mostrá-la com uma roupa incomumente provocativa, afastando-se do foco mais funcional e aventureiro que lhe é atribuído na série de videogames.

A mente mestra por trás dessa interpretação inovadora demonstrou a capacidade da inteligência artificial de transcender os limites da criatividade. A escolha de um visual sensual e um traje diminuto para Lara Croft gerou debates entre os fãs, questionando se essa nova representação é coerente com a essência do personagem ou se é uma reinvenção audaciosa.

Lara Croft My Smart Arts