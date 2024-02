Encontram um novo buraco negro acompanhado de uma estrela gigante vermelha

Uma equipe de astrônomos da Universidade de Amsterdã descobriu um novo tipo de buraco negro vampiro, estranho em qualquer concepção que se olhe.

O evento estelar massivo é caracterizado por ter uma estrela companheira gigante vermelha. Esse tipo de sistema é muito mais raro do que os sistemas com estrelas companheiras de baixa massa, e sua descoberta abre novas possibilidades para compreender a evolução dos buracos negros e das estrelas.

O sistema, chamado ASASSN-14li, foi detectado pela primeira vez em 2014 pelo telescópio All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN).

Naquele momento, foi observado um brilho repentino que foi atribuído à explosão de uma estrela. No entanto, observações posteriores com o telescópio espacial Gaia e o telescópio VLT do Observatório Europeu do Sul (ESO) revelaram que a fonte do brilho era um sistema binário composto por um buraco negro e uma estrela gigante vermelha.

"Este é o primeiro caso em que se observa um buraco negro vampiro com uma estrela companheira gigante vermelha", explica a Dra. Anna Wu, autora principal do estudo publicado na revista Nature. "Esse tipo de sistema é muito mais raro do que os sistemas com estrelas companheiras de baixa massa, e sua descoberta nos ajudará a entender melhor a evolução dos buracos negros e das estrelas".

As estrelas gigantes vermelhas são estrelas nas últimas etapas de suas vidas. À medida que envelhecem, elas se expandem e perdem massa. No caso de ASASSN-14li, a gigante vermelha está transferindo massa para o buraco negro através de um disco de acreção. Esse processo gera uma grande quantidade de energia na forma de raios-X, que foi o que o telescópio ASAS-SN detectou.

“O estudo deste sistema nos ajudará a compreender melhor como os buracos negros interagem com suas estrelas companheiras e como podem afetar a evolução das galáxias”, afirma a Dra. Wu.