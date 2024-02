Eles fizeram de novo: Os Simpsons preveem o uso dos Apple Vision Pro nas ruas dos Estados Unidos

O lançamento dos Apple Vision Pro é uma revolução tanto pelo dispositivo em si quanto pela quantidade de vídeos de pessoas usando-o nas ruas dos Estados Unidos. O material não passou despercebido pelos internautas das redes sociais, pois em questão de minutos encontraram a relação com Os Simpsons.

A família mais famosa dos Estados Unidos, conhecida por suas inúmeras previsões dos acontecimentos da humanidade, fez isso novamente. Em um de seus episódios, que claramente parece ser desta semana, mas é de 8 anos atrás, mostra a cena que se tornou viral nesta semana, após o lançamento dos óculos da Apple.

Pessoas no metrô, transporte público, caminhando pelas ruas e até dirigindo um carro foram vistas usando os Apple Vision Pro. Os Simpsons já haviam mostrado a mesma cena em 2016, em um episódio da 28ª temporada da série animada.

Apple Vision Pro: poderia ser pior, poderia ser melhor, mas a próxima geração superará esta

As primeiras análises do Apple Vision Pro já estão disponíveis, juntamente com o próprio dispositivo, fornecendo-nos uma visão mais aprofundada das capacidades e das amplas limitações deste dispositivo de Realidade Mista.

No geral, as avaliações que revisamos concordam que as capacidades do Vision Pro são impressionantes. A interface de rastreamento ocular e manual, a reprodução de vídeo espacial em 3D e a tela de alta resolução são alguns dos aspectos mais destacados.

No entanto, nem tudo é perfeito e a grande maioria concordou com o detalhe de que o visor também é pesado, além de que a duração da bateria é um tanto limitada e ainda a App Store no momento do seu lançamento não tem uma grande quantidade de aplicativos compatíveis, o que o torna limitado.

Por exemplo, Mark Spoonauer do Tom’s Guide elogiou a interface de rastreamento ocular e manual do Vision Pro, que ele descreveu como “incrível”. Ele também mencionou a reprodução de vídeo espacial em 3D como uma experiência “imersiva”. No entanto, ele também observou que o peso do dispositivo pode ser um problema e que a bateria conectada pode ser “irritante às vezes”.