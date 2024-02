Akira Toriyama revelou como se inspirou para criar Bills em Dragon Ball Super

Dragon Ball Super, a épica continuação da franquia Dragon Ball, apresentou um dos personagens de maior destaque e queridos pelos fãs: Bills, o Deus da Destruição. O que poucos sabem é que por trás dessa imponente figura esconde-se uma inspiração muito mais doméstica e comovente.

O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, compartilhou detalhes reveladores sobre a verdadeira fonte de inspiração por trás de Bills em uma entrevista que lança luz sobre a criatividade única do mestre do mangá.

Bills fez sua primeira aparição em Dragon Ball Z: Battle of Gods e depois se tornou um personagem recorrente em Dragon Ball Super. Embora sua aparência felina, com orelhas pontudas e uma atitude descontraída, contrastem com seu poder destrutivo, o que muitos não sabem é que Toriyama originalmente planejava que Bills fosse um lagarto.

Em uma entrevista com a V-Jump em 2013, Toriyama compartilhou a história por trás da criação de Bills. Surpreendentemente, a inspiração veio de sua vida cotidiana e, mais especificamente, de seu próprio gato Cornish Rex de 14 anos.

Este felino tinha passado por uma doença grave, mas milagrosamente se recuperou por si só, levando o veterinário a brincar dizendo que poderia ser "algum tipo de demônio". Dessa experiência nasceu a figura poderosa e engraçada de Bills no mundo de Dragon Ball.

A história por trás de Bills não é a única conexão entre os personagens de Dragon Ball e a vida pessoal de Akira Toriyama. O criador revelou que a aparência de outro personagem felino, o Mestre Karin, também foi inspirada em seu gato anterior chamado Koge.

A razão pela qual os olhos do Mestre Karin estão sempre fechados é um aceno para a imagem do seu gato dormindo. Essa conexão íntima entre a vida pessoal de Toriyama e suas criações adiciona camadas de autenticidade aos personagens que deixaram uma marca indelével na cultura pop.

Além das inspirações pessoais, Dragon Ball tem raízes profundas na cultura asiática, influenciada por "Jornada ao Oeste", um clássico da literatura chinesa.

Goku, o herói da série, tem o nome do Rei Macaco, Sun Wukong, um personagem central na referida obra. Outros personagens também têm suas raízes na rica tradição da literatura chinesa.

A história por trás de Bills em Dragon Ball Super é um lembrete encantador de que até mesmo os personagens mais imponentes podem ter origens surpreendentemente domésticas e acolhedoras. Akira Toriyama, com sua genialidade criativa, deixou uma marca indelével na cultura pop ao fundir sua vida pessoal com o universo de Dragon Ball.