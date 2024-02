Samsung Galaxy AI chegará a 100 milhões de dispositivos; e a cobrança?

Há algumas semanas, a Samsung começou com força o seu ano de 2024 ao apresentar a nova família de smartphones que compõem os modelos da linha Galaxy S24, mas o elemento que chamou a atenção de todos foi a plataforma de Inteligência Artificial Galaxy AI.

Trata-se de uma série de integrações ao seu sistema operacional móvel que, teoricamente, permitirá realizar algumas funções muito mais complexas, robustas e profundas do que nunca antes.

Galaxy AI foi bem recebida Divulgação

A ideia da Samsung é que haveria um antes e um depois para sua plataforma, por isso o Galaxy AI seria limitado a muito poucos modelos de dispositivos, estabelecendo, aparentemente no início, um limite relativamente arbitrário sobre quais modelos poderiam receber esses serviços e quais não.

Inicialmente, com os primeiros anúncios da empresa, a nossa impressão franca era que seria necessário um smartphone comprado em 2023 para poder testar este sistema. Mas parece que o fabricante suavizou (ou esclareceu) sua posição.

Galaxy AI chegará a milhões de dispositivos

Em um novo comunicado oficial da empresa, resgatado pela ‘GSM Arena’, a Samsung confirmou que seu conjunto de recursos Galaxy AI estará disponível em cerca de 100 milhões de dispositivos móveis Galaxy em todo o mundo este ano.

No entanto, a empresa ainda não decidiu se as funcionalidades continuarão sendo gratuitas ou se se tornarão um assunto de assinatura por determinados períodos de tempo, ao estilo da Netflix.

Este novo anúncio da Samsung foi feito pelo presidente da área de negócios móveis, T.M. Roh, que afirmou que, apesar dos gastos associados ao desenvolvimento do Galaxy AI, as funcionalidades serão acessíveis sem custo até 2025, pelo menos.

Galaxy AI foi bem recebida Divulgação

"De acordo com nossa análise, existem diversas necessidades de IA móvel. Portanto, haverá consumidores que ficarão satisfeitos com o uso das capacidades de IA do Galaxy de forma gratuita. Também pode haver clientes que desejem capacidades ainda mais poderosas e até mesmo pagar por elas. Portanto, nas futuras decisões, levaremos todos esses fatores em consideração."

A posição pouco clara da Samsung sobre a assinatura do Galaxy AI tem causado certa controvérsia na comunidade tecnológica. Alguns usuários acreditam que as funções deveriam continuar sendo gratuitas, enquanto outros estão dispostos a pagar por elas se oferecerem melhorias que justifiquem.

Por enquanto, a plataforma poderá, teoricamente, realizar tradução de chamadas em tempo real, gerar fundos para fotos e resumir conteúdo web. Tudo com o poder dos modelos IA Gemini do Google.