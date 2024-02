Mergulhe nas profundezas de 19 galáxias próximas fotografadas pela NASA

NASA lança no site galeria com 19 galáxias próximas NASA

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) encanta seus milhões de seguidores com uma impressionante publicação em seu site oficial. A agência espacial presenteia os entusiastas e curiosos dos mistérios do cosmos com uma galeria de 19 fotos de galáxias espirais próximas ao nosso Sistema Solar.

É muito fácil ficar absolutamente hipnotizado por essas galáxias espirais. Siga seus braços claramente definidos, cheios de estrelas, até seus centros, onde podem haver antigos aglomerados de estrelas e, às vezes, buracos negros supermassivos ativos.

Apenas o telescópio espacial James Webb da NASA pode fornecer imagens detalhadas de galáxias próximas em uma combinação de luz infravermelha próxima e média.

Essas imagens do Webb fazem parte de um grande projeto de longa duração, o programa ‘Física com alta resolução angular em galáxias próximas’ (PHANGS), que conta com o apoio de mais de 150 astrônomos ao redor do mundo.

Antes de Webb capturar essas imagens, PHANGS já estava repleto de dados do Telescópio Espacial Hubble da NASA, do Espectrógrafo Multiunidades do Very Large Telescope e do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, incluindo observações em luz ultravioleta, visível e de rádio. As contribuições de Webb no infravermelho próximo e médio forneceram várias novas peças do quebra-cabeça.

Os responsáveis por lançar esta iniciativa dizem que estas novas imagens "são extraordinárias".

"São alucinantes até mesmo para os pesquisadores que estudaram essas mesmas galáxias por décadas. As bolhas e os filamentos são resolvidos em escalas menores do que nunca observadas antes e contam uma história sobre o ciclo de formação estelar", diz Janice Lee, cientista de projetos de iniciativas estratégicas no Instituto Científico do Telescópio Espacial de Baltimore.

"Sinto que nossa equipe vive em um estado constante de estar sobrecarregada, de forma positiva, pela quantidade de detalhes dessas imagens", acrescentou Thomas Williams, pesquisador pós-doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

A seguir, deixamos o conglomerado de todas as galáxias. Se você quiser os detalhes de cada uma, clique neste link.