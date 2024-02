Jony Ive e sua disputa secreta com Steve Jobs pela MacBook na Apple

Vocês se lembram quando Apple, sob o comando de Steve Jobs, lançou o MacBook Air em 2008? Na época, foi apresentado como um artigo de alta tecnologia com todo o toque estético distintivo de Jony Ive. Era um laptop tão fino que poderia até ser guardado em um envelope.

Mas o que nenhum de nós sabia é que na realidade esse produto foi motivo de discórdia, discussão e desentendimento entre os dois.

Se nos lêem há algum tempo, talvez se lembrem do que a equipe editorial do site escreveu há 16 anos, quando tivemos a oportunidade de testar a primeira geração deste dispositivo:

Macbook air 2018 Divulgação

“O Macbook Air é uma grandiosa obra de arte. Assim como outras obras de arte modernas como o Ferrari Enzo, o Macbook Air concentra todos os seus esforços em ser belo, deixando de lado a funcionalidade e o dia a dia.”

Porque, em termos práticos, tratava-se de um MacBook mais limitado, mais compacto e, com isso, justificava que, de certa forma, fosse mais caro pelo que oferecia em termos de funcionalidade e desempenho.

Hoje descobrimos que na verdade tudo foi parte de uma briga séria.

Steve Jobs vs. Jony Ive: sua briga secreta

A Apple é uma empresa que se destaca por seus produtos inovadores e diferenciados, e grande parte desse mérito se deve ao ex-chefe de design industrial Jony Ive, que trabalhou com a empresa por 27 anos.

Ive teve uma grande influência na liderança da Apple e conseguiu impor sua opinião em muitas ocasiões, mas nem sempre. Uma história recentemente vazada revela que o ex-executivo na verdade desejava unificar as linhas de produtos MacBook Air e MacBook Pro em um único dispositivo. No entanto, sua proposta não foi aceita.

De acordo com uma fonte anônima próxima aos planos e produtos da Apple, que contou ao jornalista Walt Mossberg no ‘The Vergecast’, Jony Ive queria que o modelo Pro fosse tão leve, fino ou até mais do que o MacBook Air. É claro que essas mudanças implicariam que a nova versão seria mais cara.

Jony Ive

No entanto, a sua ideia não se concretizou, uma vez que Steve Jobs sempre quis manter as coisas separadas com dois produtos a oferecer aos seus consumidores como parte da oferta da Apple: um MacBook Pro e um MacBook Air.

Essa diferença de opiniões entre os executivos da Apple causou um conflito entre as equipes de design e engenharia, já que estes últimos preferiam uma versão atualizada do MacBook Air.

Pelo simples fato de que era o modelo mais procurado na linha da gigante tecnológica e não faria sentido eliminá-lo quando estava no auge de sua popularidade.

Felizmente, ambas equipes chegaram a um acordo e conseguiram lançar um novo MacBook Air com mudanças sutis, mas que representavam uma melhoria em relação ao anterior.

Hoje em dia, temos os modelos MacBook Air de 13 e 15 polegadas como parte da família de laptops. Então, as coisas à sua maneira encontraram seu equilíbrio. Sempre a favor das finanças da Apple.

Steve Jobs estaria orgulhoso.