Conheça Rufus, a inteligência artificial da Amazon que vai às compras conosco

A Amazon revelou a adição de Rufus, um assistente de compras virtual impulsionado por inteligência artificial, à sua plataforma de comércio eletrônico. Este assistente avançado foi projetado para se familiarizar com o extenso catálogo de produtos da Amazon e buscar informações na web para responder perguntas dos clientes, oferecer comparações e fazer recomendações.

Rufus foi inicialmente lançado em versão beta para um grupo seleto de usuários no aplicativo móvel da Amazon e espera-se que sua disponibilidade seja ampliada gradualmente para mais clientes nos Estados Unidos nas próximas semanas.

Os usuários podem fazer consultas gerais sobre produtos, como “O que considerar ao comprar fones de ouvido?” ou “Quais produtos de beleza são limpos?”, recebendo informações orientativas para guiar suas decisões de compra.

Pesquisa e Descoberta de Produtos: Os clientes podem fazer perguntas com base em ocasiões ou propósitos específicos, como “O que eu preciso para jogar golfe em climas frios?” ou “Quero começar um jardim interno”, e Rufus irá sugerir várias categorias de produtos relacionados.

Comparação de Produtos: Facilita a comparação de diferentes categorias de produtos, respondendo a perguntas como “Qual é a diferença entre brilho labial e óleo labial?” ou “Comparar cafeteiras de gotejamento com cafeteiras de despejo”.

Recomendações Específicas: Permite aos usuários solicitar recomendações específicas para ocasiões como o Dia dos Namorados ou brinquedos para crianças de 5 anos, fornecendo resultados personalizados.

Detalhes do Produto: Ao visitar a página de um produto, os usuários podem fazer perguntas detalhadas sobre produtos específicos, como “Esta paleta de pickleball é boa para iniciantes?” ou “Esta jaqueta pode ser lavada na máquina?”, obtendo respostas com base nas informações do produto e nas avaliações dos clientes.

Rufus utiliza inteligência artificial generativa treinada com extensos dados, incluindo o catálogo da Amazon, avaliações de usuários e dados da web. A tecnologia é projetada para facilitar decisões de compra mais informadas.

Embora a Amazon reconheça que a inteligência artificial generativa está em estágio inicial de desenvolvimento e pode não ser perfeita, busca melhorar a experiência de compra dos usuários.

Além disso, a Amazon já introduziu anteriormente o uso de inteligência artificial para criar resumos de avaliações de clientes, embora esse sistema tenha sido alvo de controvérsias devido a problemas potenciais de fraude e manipulação.