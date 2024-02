Artista de Dragon Ball conquista com vídeo enquanto desenha Gohan do Futuro

Um artista apaixonado por Dragon Ball conquistou os corações dos fãs de anime ao compartilhar um vídeo fascinante que detalha seu processo de desenho para criar Mirai Gohan, também conhecido como Gohan do Futuro.

Identificado nas redes sociais como Kame Nantoka, sua habilidade para capturar a essência do querido personagem levou seu vídeo a superar as 700 mil reproduções no TikTok, consolidando-o como uma sensação online.

O vídeo, compartilhado na conta do TikTok de Kame Nantoka, oferece uma visão exclusiva de como dá vida a Mirai Gohan do zero. Cada traço e detalhe são meticulosamente delineados, revelando a destreza artística do criador e seu profundo apreço pela obra-prima de Akira Toriyama.

Mirai Gohan, também conhecido como Gohan do Futuro, desempenha um papel fundamental na trama de Dragon Ball Z. Sua existência está intimamente ligada a Trunks do Futuro e sua luta contra os androides Número 17 e Número 18.

A versão futura de Gohan é lembrada por sua coragem e sacrifício, tornando-se uma fonte de inspiração para Trunks e para os fãs da série.

A relação entre Mirai Gohan e Trunks do Futuro representa um vínculo emocional profundo na narrativa de Dragon Ball.

A influência positiva de Gohan em Trunks, assim como o seu trágico destino, deixaram uma marca indelével na história do anime. A representação artística de Kame Nantoka não apenas celebra a habilidade técnica, mas também a conexão emocional que esses personagens têm com os fãs de Dragon Ball.