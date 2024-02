Aprendizados sobre liderança que Elon Musk adquiriu... A partir de um videogame

Elon Musk, uma figura polêmica, é conhecido tanto por sua adoração quanto por suas críticas. Apesar de seus métodos discutíveis, é inegável que ele possui um talento inato para os negócios e liderança.

Apaixonado por videogames, Musk afirma ter aprendido valiosas lições de liderança jogando The Battle of Polytopia. Ele recomendou esse jogo ao seu irmão Kimbal como uma ferramenta para aprender a ser um bom diretor geral.

Empatia empresarial

Musk, não buscando empatia em líderes, argumenta que a empatia pode ser um obstáculo para a tomada de decisões efetivas. Sua experiência no jogo o ajudou a entender como pensa quando a empatia é eliminada, o que ele considera essencial no mundo empresarial.

Aceitar a perda

O medo do fracasso pode frear a inovação. Musk defende assumir que é possível perder e aprender com a experiência. Aceitar a derrota, acostumar-se com ela e continuar tentando é crucial para alcançar o sucesso a longo prazo.

Iniciativa e estratégia própria

Musk aplicou suas próprias regras em empresas como a Tesla, desafiando conselhos convencionais. Tomar a iniciativa e projetar estratégias próprias é essencial para o sucesso, como revelado pelo jogo Polytopia.

Cada turno conta

O jogo por turnos ensinou a Musk a importância de aproveitar cada oportunidade na vida e nos negócios. Ele destaca que, assim como no jogo, na realidade cada turno conta e não se devem deixar passar oportunidades cruciais.

Aumentar a aposta

A atitude de Musk de sempre desafiar os limites e reinvestir lucros para crescer destaca sua abordagem audaciosa nos negócios. Dobrar a aposta e reinvestir os lucros tem sido uma estratégia constante em sua carreira empresarial.

Escolher batalhas e desconectar

O jogo ensinou a importância de escolher batalhas sabiamente e não se dispersar em conflitos desnecessários. A exposição é minimizada ao se concentrar no essencial. Embora alguns tenham sugerido que Musk deveria aplicar essa lição aos seus conflitos públicos, parece ser uma área em que ele ainda luta.

Desconectar ocasionalmente

Embora seu irmão e outros colegas tenham desinstalado o jogo por absorver muito tempo, Musk nunca o fez. Sua incapacidade de se desconectar no ambiente de trabalho é evidente em suas reuniões noturnas e e-mails enviados de madrugada.

Em resumo, as lições aprendidas dos videogames influenciaram a mentalidade e abordagem empresarial de Elon Musk, contribuindo para o seu sucesso no mundo dos negócios.

Embora seus métodos possam ser questionáveis, sua capacidade de aprender de diversas fontes, inclusive de videogames, destaca sua abordagem única em relação à liderança e aos negócios.