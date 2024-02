Apple Vision Pro: promissor, mas definitivamente é a primeira geração

Chegou a hora da verdade para Tim Cook e companhia com o lançamento do Apple Vision Pro, seu dispositivo de Realidade Mista do qual curiosamente eles haviam mantido um pouco de reserva sobre alguns detalhes de suas especificações técnicas e seu desempenho.

Foi apenas no último momento possível que a empresa mostrou o dispositivo em um anúncio comercial publicitário, onde na realidade não foram mostradas grandes novidades em comparação com o que já havia sido mostrado na apresentação de revelação.

Apple Vision Pro Apple

Mas agora as primeiras análises do Apple Vision Pro já estão disponíveis, juntamente com o próprio dispositivo, proporcionando-nos uma visão mais aprofundada das capacidades e das amplas limitações deste dispositivo de Realidade Mista.

Embora alguns críticos o considerem um produto inovador com grande potencial, outros apontam que ainda está em seus estágios iniciais e tem um preço alto para o que realmente oferece. Compartilhamos nossas impressões resumidas após ler as principais resenhas.

Apple Vision Pro: a próxima geração irá superar

Em geral, as avaliações que revisamos concordam que as capacidades do Vision Pro são impressionantes. A interface de rastreamento ocular e manual, a reprodução de vídeo espacial em 3D e a tela de alta resolução são alguns dos aspectos mais destacados.

No entanto, nem tudo é perfeito e a grande maioria concordou com o detalhe de que o visor também é pesado, além de que a duração da bateria é um pouco limitada e, além disso, a App Store no momento do seu lançamento não possui uma grande quantidade de aplicativos compatíveis, o que o torna limitado.

Por exemplo, Mark Spoonauer do ‘Tom’s Guide’ elogiou a interface de rastreamento ocular e manual do Vision Pro, que ele descreveu como “incrível”. Ele também mencionou a reprodução de vídeo espacial em 3D como uma experiência “imersiva”. No entanto, ele também observou que o peso do dispositivo pode ser um problema e que a bateria conectada pode ser “irritante às vezes”.

Nilay Patel, do ‘The Verge’, deu ao Vision Pro uma pontuação de 7 em 10, descrevendo-o como um “produto incrível” com “muitas compensações”. No entanto, Patel comparou o dispositivo a algo como ter um “iPad para o rosto”, observando que a maioria do software disponível foi transferido do iPadOS.

Também mencionou que o Vision Pro carece de software de Realidade Aumentada "verdadeiro" que interaja com o mundo real, o que se destacaria após algumas sessões prolongadas de uso.

Por sua vez, Joanna Stern do ‘Wall Street Journal’ descreveu o Vision Pro como um produto de primeira geração que “provavelmente não será comprado”. Destacando que ele é “volumoso, pesado e com pouca duração de bateria”.

Embora a experiência de assistir filmes em 3D seja realmente impressionante, o dispositivo ainda não está pronto para substituir um computador tradicional, muito menos um iPhone.

Em resumo, as avaliações do Apple Vision Pro são geralmente positivas, mas também apontam que é um produto em desenvolvimento com algumas limitações, preço elevado, peso excessivo e poucos aplicativos compatíveis.