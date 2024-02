A inteligência artificial no quadro: a OpenAI criará ferramentas para ambientes educacionais

A OpenAI estabeleceu uma parceria estratégica com a Common Sense Media com o objetivo de promover o uso seguro da inteligência artificial (IA) entre os jovens. Essa colaboração se concentrará no desenvolvimento de ferramentas educacionais destinadas a fornecer uma compreensão clara da IA para crianças, pais e educadores.

Common Sense Media, uma organização sem fins lucrativos focada na segurança e bem-estar das crianças em ambientes de mídia, trabalhará na criação de um sistema de classificação e revisão específico para a IA.

Este sistema irá focar em aspectos cruciais como o incentivo à aprendizagem e o respeito aos direitos humanos, fornecendo informações detalhadas sobre oportunidades, considerações e limitações de produtos baseados em IA.

Ambas entidades explorarão formas de personalizar modelos de linguagem grandes (LLM) para aplicações educativas, permitindo que os adolescentes tenham acesso a informações relevantes em áreas como ciências e biologia.

Também se comprometem a trabalhar em conjunto para selecionar aplicativos de chatbot, conhecidos como GPT "familiares", dentro da GPT Store, garantindo que estes cumpram as normas e valores promovidos pela Common Sense Media.

Esta associação responde à crescente preocupação sobre o impacto da IA nas crianças e busca abordar a necessidade de educar sobre o uso ético e responsável desta tecnologia desde uma idade precoce.

Através desta colaboração, a OpenAI e a Common Sense Media esperam fornecer recursos pedagógicos, diretrizes e sistemas de classificação que contribuam para um uso mais seguro e benéfico da inteligência artificial entre os jovens.

No evento de lançamento em San Francisco, Estados Unidos, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o CEO da Common Sense Media, Jim Steyer, destacaram a importância desta iniciativa para o bem-estar geral dos menores.

Esta colaboração reflete o compromisso conjunto de ambas as organizações com a ética e a responsabilidade no desenvolvimento e uso da inteligência artificial, especialmente no contexto de sua influência na educação e entretenimento juvenil.

Além disso, o investimento de 3 milhões de dólares por parte da Craig Newmark Philanthropies apoia a iniciativa e destaca a crescente conscientização sobre a importância de abordar de forma proativa os desafios éticos associados à IA no campo educacional e além.