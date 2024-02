Dragon Ball Daima: o novo design de Majin Buu revela a trama do novo anime

O lançamento do segundo trailer de Dragon Ball Daima veio com a publicação da arte conceitual de alguns dos personagens que aparecerão na série. Fomos testemunhas de como, desde o domingo, a internet está revolucionada com a ternura das ilustrações de Majin Buu.

No entanto, muitos ignoram que ter liberado esse design é uma espécie de revelação da trama de Dragon Ball Daima. Vamos prestar atenção aos fatos.

Em Dragon Ball Daima, os personagens ficam pequenos por uma espécie de feitiço que, por enquanto, desconhecemos. Mas não ficou claro se na realidade era que voltavam à infância ou se era apenas que diminuíam de tamanho.

Agora, pelo aspecto de Majin Buu, sabemos que é simplesmente uma redução de tamanho, já que se o personagem voltasse às suas origens, na realidade teríamos que ter visto o Kid Buu. Dessa forma, os desenhos de Akira Toriyama nos revelam que o feitiço foi para diminuí-los em tamanho e não para tirar sua idade.

Dragon Ball Daima - meristation

Dragon Ball Daima ainda não tem uma data confirmada. Mas sabe-se que chegará no outono deste ano de 2024, que é entre setembro e novembro. Será uma série web e será lançada ao mesmo tempo em todo o mundo. Ainda não se sabe em qual plataforma estará disponível na América Latina.