Itália contra a Inteligência Artificial: ChatGPT novamente em xeque por violar regulamentos da UE

Desde o seu lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT tem estado no centro do debate sobre a privacidade, especialmente em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE.

Nesse contexto, a Itália decidiu intensificar sua vigilância em relação ao ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial da OpenAI.

A razão? Preocupações relacionadas com o cumprimento das regulamentações de privacidade da União Europeia.

Itália contra a IA

Apesar de uma suspensão temporária em março de 2023, seguida de sua reintrodução no mercado italiano, mas com certas modificações, a ferramenta de IA enfrenta novas incertezas.

A autoridade que garante a Proteção de Dados Pessoais da Itália (GPDP) comunicou uma conclusão preliminar recente, indicando que o ChatGPT ainda pode estar violando o RGPD.

Os detalhes específicos dessas supostas infrações não foram divulgados publicamente, mas sabemos que a OpenAI já foi notificada e tem um prazo de 30 dias para responder a essas alegações.

Como o ChatGPT mudou na Itália?

As modificações implementadas pela OpenAI após a proibição inicial incluíram uma página dedicada a informar sobre a coleta de dados dos usuários, além de opções para limitar o uso de seus dados no treinamento de modelos e restrições para o registro de menores de 13 anos sem consentimento dos pais. No entanto, ainda persistem dúvidas por parte do RGPD.

Caso continue a violar essas normas, a OpenAI poderia receber sanções econômicas severas, com multas de até 20 milhões de euros ou 4% da receita global anual da empresa. E pior ainda: A operação da empresa poderia até ser proibida no mercado da UE.

Vale mencionar que essas restrições já causaram atrasos no lançamento de produtos de IA na Europa, como o Copilot da Microsoft, que foi lançado primeiro em outras regiões.