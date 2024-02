Tragédia aérea em Marte: esta foto mostra os danos do histórico helicóptero Ingenuity

O helicóptero Ingenuity da NASA, um pioneiro na exploração aérea de Marte, encerrou sua missão prematuramente após 72 voos bem-sucedidos.

O rover foi projetado para realizar apenas cinco voos, com uma estadia estimada de apenas 30 dias marcianos. No entanto, conseguiu estender sua operação por quase mil dias, superando todas as expectativas.

O fim do Ingenuity

O anúncio da NASA sobre o seu fim veio acompanhado de uma fotografia recente que revelou danos significativos em uma de suas pás, o que impediu que o Ingenuity voltasse a voar pelos céus do planeta vermelho.

Desta forma, o dia 18 de janeiro marcou um ponto de inflexão crítico para o Ingenuity, quando o rover Perseverance perdeu contato com ele durante um voo.

Posteriormente, o contato foi retomado, mas as imagens transmitidas revelaram danos no helicóptero após um pouso problemático.

Rover Ingenuity Danos no helicoptero da NASA

A trajetória do Ingenuity

Este problema não foi o primeiro para Ingenuity. Em seu voo anterior, já havia experimentado um pouso de emergência, o que motivou a NASA a realizar um voo de teste curto para avaliar sua condição.

Durante este voo, o Ingenuity alcançou uma altitude de 12 metros e permaneceu no ar por 4,5 segundos antes de descer.

Infelizmente, perdeu-se o contato com Perseverance quando estava a apenas um metro da superfície, confirmando agora o fim de sua capacidade de voo.

Por enquanto, acredita-se que as condições do solo em seu último voo, particularmente lisas e monótonas, desafiaram seu sistema de navegação, resultando no pouso que danificou uma de suas pás.

Vale ressaltar que o Ingenuity chegou a Marte em 18 de fevereiro de 2021, acoplado ao rover Perseverance, e realizou seu primeiro voo em 19 de abril do mesmo ano.

Ao longo de sua missão, Ingenuity enfrentou tempestades de poeira e um inverno marciano extremamente frio, aprendendo a se adaptar e sobreviver em condições adversas.

Este pequeno, mas resistente, drone, com 1,8 kg e um metro e meio de altura, conseguiu voar por um total de 129 minutos e percorreu 17 quilômetros, atingindo uma altitude máxima de 24 metros e uma velocidade recorde de 36 quilômetros por hora.