O iPhone 16 terá uma queda nas suas vendas em 2024 devido à IA e ao Apple Vision Pro

Parece que a Apple teria detonado algumas mudanças nos balanços de seus negócios que acabariam impactando diretamente no desempenho comercial do iPhone 16, programado para ser lançado ainda este ano, em 2024.

Trata-se de um momento crucial para a empresa e especialmente para seu atual CEO e chefe máximo: Tim Cook, que decidiu apostar tudo no Apple Vision Pro, um visor de Realidade Mista que tem sido promovido como o próximo sucessor geracional do iPhone.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro tem surpreendido com a quantia de vendas.

Esta estratégia, mais do que corresponder a uma visão comercial precisa, parece ser reflexo da vontade do executivo de transformar este dispositivo no legado de sua trajetória como líder da Apple após a partida de Steve Jobs.

Mas sejamos honestos, o Vision Pro, na melhor das hipóteses, está à frente de sua época e dificilmente será tão revolucionário e prático como o surgimento do telefone inteligente.

Infelizmente, a introdução de um novo dispositivo tão caro terá necessariamente um impacto no setor e agora tudo indica que a Apple perderá parte de suas vendas com seu futuro iPhone.

As vendas do iPhone cairiam 15% em 2024, de acordo com Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo, talvez o analista mais reconhecido da Apple, previu que os envios de iPhones da empresa cairão significativamente em 2024. Kuo acredita que a Apple não lançará novos modelos de iPhone com mudanças de design significativas ou um ecossistema de IA mais completo até 2025, o que prejudicará os números de envio da empresa.

Kuo assinala em uma publicação em seu blog oficial no Medium que os envios de componentes semicondutores chave para o iPhone já diminuíram 15%, indicando uma queda para 200 milhões de entregas do iPhone 15.

iPhone 15 Pro Apple

Também prevê-se que os envios da linha iPhone 15 diminuam entre 10% e 15% no primeiro semestre deste ano, e que a série iPhone 16 terá a mesma queda na segunda metade de 2024. Portanto, seus números de vendas em geral colapsariam.

Kuo acredita que a concorrência é um fator importante na queda dos embarques do iPhone, onde o surgimento de um novo paradigma no design de smartphones de alta performance, que inclui o uso de Inteligência Artificial e telefones dobráveis, estaria afetando as vendas do iPhone 15.

Aí temos o caso da Samsung com o Galaxy AI, ou da OPPO, que conseguiu se posicionar como uma referência no segmento de smartphones com telas flexíveis.

A isso se somaria o detalhe do lançamento do Apple Vision Pro, que obrigaria os clientes fiéis à marca a reorganizar seus gastos para decidir em que investir.

Kuo pinta um panorama sombrio para a demanda do iPhone pelo menos até 2025.