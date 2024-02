O ChatGPT pode estar filtrando nossas senhas e conversas privadas sem que saibamos

O ArsTechnica detectou uma situação preocupante nas últimas horas, pois vários usuários relataram erros e vazamentos de dados e senhas relacionados ao ChatGPT.

Em um relatório, é revelado que um usuário forneceu capturas de tela que mostravam pares de nomes de usuário e senhas vinculados a um sistema de suporte usado pelos funcionários de um portal de medicamentos prescritos de farmácia.

O usuário notou conversas adicionais em seu histórico após fazer uma consulta no ChatGPT, e essas conversas não eram dele nem pareciam pertencer ao mesmo usuário.

Whiteside, o usuário afetado, comentou: "Fui fazer uma consulta (neste caso, ajuda para encontrar nomes inteligentes para as cores de uma paleta) e quando voltei a acessar momentos depois, percebi as conversas adicionais".

Essas conversas incluíam detalhes sobre uma apresentação na qual alguém estava trabalhando, informações sobre uma proposta de pesquisa inédita e um script em linguagem de programação PHP.

Não é a primeira vez

Em março de 2023, a OpenAI, a entidade por trás do ChatGPT, desconectou o chatbot de IA após um erro expor títulos do histórico de chat de um usuário ativo para pessoas não relacionadas.

Além disso, em novembro, pesquisadores informaram que poderiam utilizar consultas para fazer com que o ChatGPT revelasse informações privadas, como endereços de e-mail, números de telefone e dados incluídos no material usado para treinar o modelo de linguagem do ChatGPT.