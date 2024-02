Google Maps anuncia que uma de suas funções será encerrada nos celulares Android

O Google Maps confirmou que o modo carro do aplicativo para Android está com os dias contados. A previsão é de que em algum momento do mês de fevereiro a funcionalidade deixe de ficar disponível para os usuários do aplicativo.

Conforme informações do Canaltech, algumas pistas sobre o fim da função chegaram a ser dadas anteriormente, sendo estas encontradas no código do aplicativo. Até o momento não foi divulgado se o Google Maps contará com uma substituição para esta função nos celulares Android, mas é possível que outros comandos de voz integrados ao Google Assistente desempenhem um papel semelhante.

Vale lembrar que, apesar do nome da função ser “modo carro”, sua utilização não interfere na função de navegação em tempo real, ou seja: ainda será possível utilizar o aplicativo para acompanhar sua rota em tempo real enquanto dirige.

Vai deixar saudades?

O modo carro em questão nada mais era do que uma forma de visualizar e acessar aplicativos durante um trajeto do Maps sem precisar desativar o aplicativo de navegação.

Por meio dele, uma interface adaptada para navegação era exibida para o motorista, contando com um menu de acesso rápido ao Google Mensagens e a aplicativos de reprodução de áudios, como o Spotify.

A ideia central era oferecer uma forma simplificada para que os motoristas conseguissem escolher suas músicas ou ver notificações importantes sem precisar de muitos toques na tela. Uma vez que era integrado ao Google Assistente, mecanismo dos celulares Android, o recurso não estava disponível para aparelhos iOS.

É esperado que com o fim do modo carro as funcionalidades desempenhadas por ele sejam integradas ao Assistente por meio de comandos de voz, facilitando e tornando mais segura a experiência do motorista que não precisará interagir com a tela por meio de toques.

