Death Stranding de Hideo Kojima está disponível para dispositivos iOS com desconto de 50%

Boas notícias para começar fevereiro. Além de ser o fim do interminável primeiro mês do ano, Death Stranding, um dos melhores jogos de vídeo de Hideo Kojima, está com um desconto de 50% para usuários da Apple.

O videogame que ganhou enorme popularidade entre usuários de PlayStation e PC, Death Stranding Director’s Cut, está com metade do preço na App Store. Pode ser baixado em dispositivos da Apple, como iPad, iPhone e Mac.

A oferta é por tempo limitado, pois estará disponível até 20 de fevereiro. Na mesma plataforma da App Store, Death Stranding aparece por 39,99 dólares, mas com o desconto fica por $ 19,99, de acordo com a resenha do Phone Arena.

Death Stranding Director’s Cut Foto: cortesía.

Death Stranding Director’s Cut é uma nova versão expandida e remasterizada do original Death Stranding de Hideo Kojima, lançada para PlayStation 5 e PC em 2021. Se você já estava interessado no título original, esta versão definitiva pode te tentar ainda mais.

Novidades do título em relação à versão original