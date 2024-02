Crocs se veste de ninja: a colaboração com Naruto que todos desejam

No mundo dos tênis, os crossovers com franquias de anime são os que mais nos emocionam. Este é o caso de Naruto, que recentemente colaborou com Asics e agora o fará com Crocs.

A marca de calçados mais famosa anunciou que lançará dois pares inspirados em Naruto e seu sensei Kakashi Hatake, em edição limitada.

Crocs x Naruto Sensei

As Crocs x Naruto

Como mencionamos anteriormente, os novos tamancos da Crocs serão inspirados em Naruto e seu sensei Kakashi Hatake e apresentarão designs únicos que prometem encantar todos os fãs.

O par dedicado a Naruto terá a clássica tonalidade laranja característica do protagonista, com uma placa metálica na tira de borracha que lembra a faixa de ninja.

Por outro lado, o par inspirado em Kakashi se destacará pela sua coloração em verde e azul, evocando a jaqueta do personagem, e até incluirá um detalhe similar ao bolso da perna de Kakashi.

Ambos pares de tamancos serão acompanhados por 'jibbitz', os populares enfeites da Crocs, com personagens e elementos relacionados ao Naruto, como uma estrela ninja no peito do pé.

Os detalhes sobre o preço e a data de lançamento ainda não foram revelados, mas já podemos dizer que a expectativa por parte dos fãs de anime é alta, então espera-se que, após sua venda oficial, se torne um fenômeno.