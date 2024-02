Com números expressivos, Palworld alcança a marca de 12 milhões de vendas na Steam

Mais de 12 milhões de cópias vendidas na Steam, esta foi a marca alcançada pelo jogo de sobrevivência Palworld menos de 1 mês após o seu lançamento. Mesclando mecânicas de jogos de sobrevivência com jogos de tiro em primeira pessoa, o jogo chamou atenção por trazer cores vivas e um cenário repleto de pequenos monstrinhos chamados Pals.

Conforme publicado pelo Techtudo, o jogo também atingiu a marca de 7 milhões de jogadores no Xbox, totalizando 19 milhões de usuários ao redor do mundo. Além disso, Palworld também se tornou o terceiro jogo mais baixado pelo Xbox Game Pass entre jogos que não foram desenvolvidos pela própria Microsoft.

Cada cópia do jogo pode ser adquirida por R$88,99 na Steam ou por R$112,45 no Xbox, no entanto os assinantes do Xbox Game Pass podem baixar e jogar o game sem pagar custos além do valor da assinatura.

Comemoração e polêmicas

Desde seu lançamento, o jogo Palworld foi apontado como um “Pokémon de tiro” devido a similaridades entre os Pals e os Pokémons. Com isso, o jogo chegou a ser citado de forma indireta pela The Pokémon Company, que alegou estar verificando possíveis infrações ao direito de propriedade intelectual de suas criações.

Apesar dessa situação e das comparações, a Pocketpais, criadora do Palword, não perde a oportunidade de comemorar cada conquista do jogo.

Atualmente, a desenvolvedora segue como um estúdio independente, mas trabalha em parceria com a Xbox que prometeu auxiliar o estúdio com servidores dedicados ao título e outras melhorias e otimizações para os jogadores.

Segundo a publicação, para as próximas semanas são esperadas algumas correções de erros críticos dentro do jogo, bem como melhorias na inteligência artificial das criaturas, inclusão de Raid de boss para multiplayer e o tão aguardado crossplay entre a versão da Steam e do Xbox.

