Cientistas do MIT descobrem 18 buracos negros devorando estrelas massivas

Around 18 black holes act like vandals in a horror movie and mercilessly eat, any star that crosses their path. That’s what a study by scientists from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) finds, published on January 26, 2024 in the journal Nature Astronomy, as reported by National Geographic.

Os eventos TDE (Tidal Disruption Events) são relativamente raros e ocorrem quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro. A gravidade do buraco negro é tão forte que a estrela é despedaçada pela força de maré e seus restos são dispersos pelo espaço.

Os pesquisadores do estudo utilizaram dados de arquivo da missão NEOWISE da NASA para identificar os 18 eventos TDE. Os eventos ocorreram a distâncias entre 300 e 20.000 anos-luz da Terra.

Concepto artístico de agujero negro supermasivo NASA/JPL-CALTECH (Sebastian Carrasco)

"Estes resultados sugerem que os eventos TDE são mais comuns do que se pensava", disse o professor Andrew Drake, do Departamento de Astrofísica da Escola de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT. "Nosso estudo mostra que esses eventos podem ocorrer em uma variedade de galáxias e podem fornecer informações valiosas sobre buracos negros e estrelas".

Os eventos TDE podem ser muito brilhantes e podem ser detectados por telescópios infravermelhos. O estudo do MIT utilizou dados do NEOWISE, que é um telescópio espacial que observa o céu em luz infravermelha. O telescópio NEOWISE está em órbita desde 2009 e coletou uma grande quantidade de dados sobre o céu.

Os investigadores do estudo procuraram objetos que mostrassem um aumento repentino no brilho infravermelho. Esse aumento no brilho é um sinal de que está ocorrendo um evento TDE.

Os investigadores acreditam que os eventos TDE podem fornecer informações valiosas sobre buracos negros e estrelas. Os eventos TDE podem ajudar os cientistas a compreender a massa e a rotação dos buracos negros, bem como a composição das estrelas.

“Os eventos TDE são uma janela única para os buracos negros e as estrelas”, disse Drake. “Estes eventos podem fornecer-nos informações que não podemos obter de outras formas”.