Aumenta o medo após o implante cerebral realizado pela Neuralink, empresa de Elon Musk

Um dos sonhos dos seres humanos é a capacidade de ler mentes e, com a recente implantação do chip neuronal Telepathy, estamos mais perto de alcançá-lo, como mencionou Elon Musk.

O sul-africano se adiantou na corrida pelo controle cerebral e afirmou, ao mesmo tempo, que busca ajudar pessoas com problemas nos membros a recuperarem a mobilidade por meio da mente.

No entanto, após a publicação deste avanço tecnológico em sua conta X, alguns usuários da mesma rede começaram a cair na desconfiança que representa um implante desse tipo no cérebro humano.

Não se sabe exatamente o método que eles usaram para a inserção deste chip, nem o estado de saúde da pessoa que o recebeu. Apenas temos uma mensagem de Musk que diz "O primeiro ser humano recebeu um implante da Neuralink ontem e está se recuperando bem, os resultados iniciais mostram uma promissora detecção de picos neurais".

De acordo com a Sociedade Espanhola de Neurociências, "ao não ter transparência nos resultados das pesquisas da Neuralink e considerando que esses implantes ainda estão em fase de testes, não é possível conhecer com certeza suas consequências a médio ou longo prazo no cérebro".

Para piorar a situação, Musk mantém sigilo sobre os resultados desse movimento, não há declarações em nenhuma revista ou impressões em portais da internet.

A Neuralink foi fundada em 2017 como um projeto focado na integração de tecnologia de inteligência artificial no cérebro humano para capacitá-lo a se comunicar de forma sem fio com a nuvem.

Os implantes cerebrais começaram a ser testados em animais alguns meses depois, pois a empresa destaca um teste realizado em 2021, infelizmente, 1.500 animais morreram nos testes realizados pela Neuralink, empresa de Musk desde 2018, de acordo com dados da Europa Press.