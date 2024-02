Assim soam duas galáxias que estão se fundindo a 25 milhões de anos-luz da Terra

Como soam as galáxias enquanto se fundem? É uma pergunta que mais de um cientista deve ter feito enquanto investigava algum dos segredos que o Universo e suas imensas profundidades escondem, que para a humanidade parecem infinitas.

O som no espaço, até onde se sabe, não é possível. Fora das fronteiras de qualquer planeta não há vento, elemento fundamental para poder registrar ruídos. Como então os cientistas da NASA conseguiram captar o som das galáxias? Eles fizeram uma brilhante representação.

A NASA cativou o mundo mais uma vez ao publicar um vídeo fascinante onde, pela primeira vez, foi atribuído som à majestosidade de duas galáxias interagindo. Esse impressionante ato de sonificação dos dados de Arp 140 revela um cativante dueto cósmico em plena troca estelar.

As protagonistas desta dança cósmica são NGC 275, uma espiral barrada que se apresenta como a galáxia da esquerda, e NGC 274, uma lenticular elegante que se destaca à direita do cenário galáctico, ambas estão a uma distância de 25 milhões de anos-luz da Terra.

Nas espirais barradas, uma sequência linear de estrelas atravessa o núcleo, visível aqui como uma neblina vertical luminosa em NGC 275. Enquanto isso, as galáxias lenticulares, como NGC 274, estão situadas em um ponto intermediário entre as elípticas e espirais, caracterizadas por sua aparência de disco quando observadas de lado e compostas principalmente por estrelas maduras com pouco gás e poeira.

NASA converte em som o choque entre duas galáxias NASA

Os cientistas levaram a experiência visual a uma nova dimensão ao sonificar os dados desta imagem cativante. Cada cor foi atribuída a um tom específico, onde a luz mais azul ressoa em tons mais altos, enquanto a luz vermelha toca notas mais baixas.

A correlação entre o tom e o brilho das estrelas e galáxias de fundo é baseada em seu tamanho aparente, adicionando outra camada de riqueza a essa sinfonia cósmica. Os objetos mais imponentes emitem tons mais baixos, enquanto os mais diminutos entram com notas mais altas. A luz mais intensa ressoa com força em toda a imagem, criando uma experiência sonora única.

Este vídeo não só oferece uma perspectiva visual única da interação galáctica, mas também nos permite ouvir a música celestial que emana dessas duas galáxias enquanto dançam no vasto cenário do cosmos. Uma combinação incomparável de ciência e arte, esta criação sonora da NASA nos convida a mergulhar na harmonia secreta do universo.