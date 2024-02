A PUMA lança as Suede XL: como são e onde encontrá-las

Falar sobre os Suede da Puma pode trazer muitas lembranças à memória. E para prestar homenagem a este clássico do calçado, a marca esportiva decidiu trazê-los de volta neste 2024 com uma GRANDE surpresa.

A razão? O lançamento oficial dos novos Puma Suede XL, uma evolução de sua clássica silhueta Suede que estará disponível para mulheres, homens e crianças.

Tudo sobre os Puma Suede XL

Em colaboração com PLEASURE, o novo Suede XL da PUMA reinventa a icónica silhueta Suede, lançada originalmente em 1968 e popular entre grafiteiros e grupos de B-boy.

Esta versão modernizada se destaca por suas proporções exageradas, inspiradas na moda skatista dos anos 90 e início dos anos 2000, e estará disponível em versões rosa, marrom, verde e azul.

Coleção PUMA Suede XL será lançada em fevereiro de 2024, de acordo com o Sneaker Bar Detroit - Anúncio: #Puma ➜ https://t.co/HpS0wAB0HO pic.twitter.com/dzO54W2rmO — Got 'Em Online! (@gotemonline) 29 de janeiro de 2024

Quanto às suas características, este tênis se destaca por ter um amortecimento aprimorado e uma construção em forma de nuvem, complementada por uma língua acolchoada, cadarços ultra largos e o distintivo Formstrip da PUMA.

Com um preço de US$ 85 para os tamanhos adultos e entre US$ 55 para os tamanhos infantis, os Suede XL estarão disponíveis a partir de 1º de fevereiro, tanto na loja online da PUMA como em seu aplicativo móvel, e na loja principal da marca em Nova York.