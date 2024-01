O iPhone cai de quase 5 mil metros de altura do voo 1282 da Alaska Airlines e sobrevive

A história do voo 1282 da Alaska Airlines já é conhecida por todos neste momento, devido ao seu contexto assustador, onde um avião Boeing no ar acabou despressurizando depois que uma porta saiu voando. Não houve perdas humanas, mas poucos sabem que um iPhone foi expulso da nave e sobreviveu.

Embora estejamos diante de um evento impressionante e com alto potencial publicitário para a Apple, já que no final das contas um iPhone sobreviveu a uma queda de 16.000 pés, o que equivale a mais de 4.800 metros, quase 5 quilômetros, do avião da Alaska Airlines, o incidente também destaca um problema de segurança importante.

Alaska Airlines AP (AP)

Onde queremos levantar uma reflexão importante sobre o estado atual do mercado de smartphones e suas dinâmicas de consumo pelos usuários.

Já que chegamos a uma situação em que os grandes fabricantes, como os rapazes de Cupertino, podem criar um dispositivo que sobreviva a uma queda de quilômetros.

Mas isso acaba sendo um pouco em vão para a segurança de nossas informações se nós, como usuários, não tomarmos as medidas de segurança mais básicas para proteger nossa privacidade.

Por que o iPhone que caiu do voo 1282 da Alaska Airlines é um exemplo de um problema de segurança causado pelos usuários

Vamos começar pelos fatos em si. Em 8 de janeiro de 2024, um passageiro do voo 1282 da Alaska Airlines perdeu seu iPhone quando a porta lateral do avião se abriu em pleno voo e saiu voando junto com vários objetos dos passageiros, como bolsas, tablets, laptops e outros smartphones.

O iPhone foi lançado pela janela e caiu em queda livre a uma altura de aproximadamente 16 mil pés, o que equivale a quase 5 quilômetros. Uma distância em que um ser humano não poderia sobreviver.

Mas este iPhone 13 Pro Max sobreviveu à queda sem sofrer danos significativos. Surpreendentemente, foi encontrado por um pedestre na rua, que o publicou no X antes do Twitter: link.

O incidente tem sido notícia em todo o mundo, e muitos têm se surpreendido com a resistência do iPhone. No entanto, também chamou nossa atenção um detalhe importante sobre a segurança que os usuários aplicam em seus dispositivos.

Uma vez que quando o telefone foi encontrado, não tinha senha, nem PIN, nem FaceID, nem bloqueio por impressão digital, nem qualquer método de bloqueio de acesso.

Isso permitiu ao cidadão honesto acessar todos os dados do telefone, incluindo e-mail, fotos e contatos, para descobrir a identidade do proprietário.

Foi uma surpresa para o pedestre descobrir que o dispositivo pertencia a um passageiro do voo que quase colapsou no meio do ar. Mas também nos expõe um problema importante, já que qualquer outro oportunista pode tirar proveito dessa vulnerabilidade para roubar informações pessoais e financeiras.

É importante proteger os dispositivos móveis com senhas, PIN e outras medidas de segurança. Isso ajudará a evitar que os ladrões acessem nossos dados pessoais. Mesmo quando o smartphone cai de um avião.