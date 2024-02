Google apresenta Lumiere, uma inteligência artificial capaz de dar movimento às fotos

O Google deu um passo à frente na criação de vídeos realistas com Lumiere, um modelo de inteligência artificial que pode dar vida a palavras e imagens estáticas, transformando-as em sequências de vídeo extremamente realistas.

Diferenciando-se das abordagens anteriores, Lumiere pode construir todo o vídeo de uma só vez, eliminando a necessidade de unir quadros separados e melhorando a naturalidade do resultado final.

Antes, as tentativas de criar vídeos realistas frequentemente careciam de dinamismo e mostravam movimentos artificiais evidentes, mas o Lumiere supera essas limitações, oferecendo um fluxo natural nas sequências geradas.

Embora o Lumiere ainda não esteja disponível para o público em geral, espera-se que esta ferramenta de inteligência artificial tenha diversas funções e aplicações.

O que Lumiere, a nova IA do Google, pode fazer?

Criação de novos estilos: Lumiere poderia inventar imagens em movimento a partir de fotos de referência, permitindo a criação de estilos únicos, como transformar fotos em animações de desenhos animados.

Lumiere poderia inventar imagens em movimento a partir de fotos de referência, permitindo a criação de estilos únicos, como transformar fotos em animações de desenhos animados. Dar vida a fotos estáticas: Lumiere pode animar imagens estáticas, fazendo com que elementos como borboletas ou chamas ganhem vida.

Lumiere pode animar imagens estáticas, fazendo com que elementos como borboletas ou chamas ganhem vida. Completar vídeos: A IA pode preencher os espaços em branco em vídeos incompletos ou com partes removidas, oferecendo uma precisão surpreendente.

A IA pode preencher os espaços em branco em vídeos incompletos ou com partes removidas, oferecendo uma precisão surpreendente. Mudanças instantâneas: Lumiere permite fazer modificações instantâneas em vídeos, como trocar a roupa que uma pessoa está usando, simplesmente descrevendo a mudança desejada.

Este avanço tem amplas implicações na indústria do entretenimento e da educação, abrindo possibilidades criativas e de edição de vídeos sem precedentes. Embora atualmente não esteja disponível para o público, a Google compartilhou um relatório detalhado que destaca as conquistas alcançadas com o Lumiere.