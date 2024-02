Estes são os personagens confirmados no novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero

O segundo trailer de Dragon Ball Sparking Zero confirma a chegada de muitos novos personagens para a saga de videogames, que é a continuação da série Budokai Tenkaichi.

Este novo trailer se destaca na internet por mostrar como será a jogabilidade e pelas novas transformações que aparecem em personagens como Goku e Vegeta. O Super Saiyajin 3 de Kakaroto e o Ozaru do príncipe dos saiyajins chamam a atenção nos primeiros segundos do trailer.

No entanto, os fãs ficaram boquiabertos quando viram a chegada do Super Saiyajin God e do Super Saiyajin Blue dos dois personagens.

Cada um dos personagens revelados no trailer mostra principalmente as diferentes transformações de Goku e Vegeta, que, de acordo com o que o site oficial do videogame informa, são cada um um personagem diferente. Dragon Ball Sparking Zero já está na lista de desejos.

Estes são todos os novos personagens, de acordo com a conta de X, SheronZ.

Sabe-se que será em algum momento deste primeiro trimestre de 2024.

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

“Dragon Ball Sparking ZERO leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Abale a terra. Rompa os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball”, escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.