Celebre a verde e amarelo: os Nike Dunk Low Brasil retornam triunfalmente em 2024

As Nike Dunk Low Brasil estão de volta

Originalmente lançadas como parte do pacote "Team Tones" há quatro anos, esta reedição sob a assinatura do Swoosh parece se concentrar exclusivamente no modelo Brasil, sem menção das "University Red" e "Champ Colors".

Desta forma e de acordo com os avanços, a versão 2024 do Nike Dunk Low Brasil trará novamente uma fusão entre estilo, conforto e funcionalidade.

Além das suas cores Varsity Maize e Pine Green, eles manterão a língua aerodinâmica, a sola derivada da quadra de basquete e a parte superior de couro liso que caracterizam a silhueta desde a sua criação nos anos 80.

No entanto, este modelo icônico tanto para o basquete quanto para o skate está se preparando para retornar ao mercado em 2 de fevereiro, com um preço de US$139 e através dos canais oficiais da Nike.

Nike Dunk Low Brasil Nike

