Sweet Jesus, uma loja de sorvete instagramável chegou na América Latina

Por exemplo, o clássico "Krusty The Cone" é um sorvete de baunilha com algodão doce, calda de algodão doce e granulado colorido que lembra o cabelo do Krusty, o palhaço dos Simpsons. Por outro lado, há muitos sabores de sorvete para escolher e se surpreender, como Rocky Road Rage, Red Rapture, Hella Nutella, Birthday Cake e O'Hungry.

Depois de seu sucesso no Canadá, a Sweet Jesus expandiu sua presença e abriu filiais em outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos e agora também no Chile, como acesso à América Latina.

