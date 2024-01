Modelo americana quebra a internet com incrível cosplay de Abby Anderson, de The Last of Us 2

Abby The Last of Us Cosplay

A produção da segunda temporada de The Last of Us confirma que já há um nome para interpretar Abby Anderson. Trata-se de Kaitlyn Dever, uma atriz de 27 anos reconhecida por papéis em An American Girl, Justified ou Last Man Standing. No entanto, com a impressionante popularidade do videogame, o personagem já contava com diferentes interpretações no mundo do cosplay.

Um que chamou nossa atenção é o feito pela modelo Claire Max. Essa intérprete tem o corpo perfeito para fazer o cosplay de Abby Anderson, já que é lutadora de artes marciais mistas (MMA).

Na sua interpretação de Abby, além de vestir as roupas exatas da personagem do videogame, ela também tem a mesma expressão facial, o que a torna o cosplay perfeito desse novo membro da família de The Last of Us.

Abby é apresentada como um dos personagens principais na segunda metade do jogo, e sua história se entrelaça com a de Ellie. Ela é uma soldado do grupo militar conhecido como os WLF (Washington Liberation Front) e é filha do líder dos Fireflies, um grupo revolucionário que apareceu no primeiro jogo.

A história de Abby é complexa e centra-se em temas de vingança, redenção e empatia. A narrativa do jogo se esforça para explorar diferentes perspectivas e desafiar as percepções do jogador.

Ao longo do jogo, os jogadores experimentam eventos-chave a partir da perspectiva de ambos personagens, o que leva a uma maior compreensão de suas motivações e decisões.

A inclusão de Abby gerou controvérsia entre os jogadores, pois alguns acharam difícil se identificar com ela devido às suas ações iniciais na trama. No entanto, outros apreciaram a complexidade de seu personagem e como o jogo abordou temas morais e éticos.