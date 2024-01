Faz 40 anos desde que a Apple e Steve Jobs fizeram história com o primeiro Mac

Em 24 de janeiro de 1984, a Apple apresentou o Macintosh 128K, o primeiro computador pessoal da empresa com uma interface gráfica do usuário ou GUI, em inglês. O lançamento deste produto, que ao longo dos anos se tornaria simplesmente o Mac, foi um marco na história da informática.

Este primeiro Mac marcou o início de uma nova era para os computadores, onde finalmente eram acessíveis, fáceis de usar e esteticamente atraentes, com dimensões relativamente compactas para os padrões da época.

Steve Jobs (centro) e Steve Wozniak Apple

O Macintosh 128K estava equipado com um processador Motorola 68000 de 8 MHz, 128 KB de RAM (na sua primeira geração) e uma tela monocromática de 9 polegadas. O sistema operacional, chamado System 1.0, incluía uma série de aplicativos básicos, como um processador de texto, uma planilha e um navegador web.

É algo bastante rudimentar nos dias de hoje, mas naquela época era revolucionário. A principal novidade do Macintosh 128K era a sua interface gráfica, que permitia aos usuários interagir com o computador usando um mouse.

Hoje refletimos sobre a relevância desse pequeno grande detalhe, que até mesmo acabou resultando na criação de um objeto da cultura pop.

Legado de Steve Jobs supera até mesmo a Apple

O Macintosh 128K era muito mais intuitivo do que a linha de comando que os equipamentos da época usavam, onde dependíamos completamente do teclado e de nossa boa memória para navegar pela interface rudimentar dos dispositivos de gerações passadas.

Graças a isso, o Macintosh foi um sucesso comercial brutal e a empresa vendeu mais de 70 mil unidades em seu primeiro ano, ajudando a Apple a recuperar sua posição no mercado e se tornar um dos principais líderes da indústria.

Mas a conquista desta Mac foi além do comercial. O anúncio de apresentação e lançamento deste modelo também foi um marco. O comercial foi transmitido durante o Super Bowl XVIII, o evento esportivo mais assistido nos Estados Unidos.

O comercial, dirigido por Ridley Scott, foi transmitido em 17 de janeiro de 1984 e é uma referência obrigatória que até os dias de hoje é considerada uma obra de culto.

O anúncio do Macintosh foi um sucesso e ajudou a gerar grande expectativa para o lançamento, tanto que no dia 24 de janeiro, a Apple organizou um evento no Flint Center for the Performing Arts, em Cupertino, Califórnia, para apresentar o Macintosh ao público.

O evento foi dirigido por Steve Jobs, o cofundador da Apple, e ele começou seu discurso com uma crítica aos computadores da época, que eram difíceis de usar e caros. Em seguida, ele apresentou orgulhosamente o Macintosh.

Lá em cima, Jobs demonstrou as capacidades do Mac usando uma série de aplicativos básicos, como um processador de texto, uma planilha e um navegador web. Ele também mostrou o Macintosh em ação com uma série de jogos e vídeos. O resto é história.

O Macintosh 128K foi um equipamento revolucionário que mudou a forma como as pessoas interagiam com os computadores.

O sucesso comercial ajudou a Apple a se tornar uma das líderes da indústria e o rastro desse momento histórico se mantém até os dias de hoje, com o Apple Vision Pro prestes a chegar às casas.