Estes são os jogos que todo fã de Dragon Ball deve conhecer

Não é segredo que a saga Dragon Ball é um grande sucesso ao redor do mundo. Com mais de 36 anos de história, diversos mangás e adaptações para animação, a história de Goku também atraiu os olhas de desenvolvedoras de games e jogadores.

Com o sucesso, diversos títulos foram criados e publicados pela Bandai Nanco, mas estes são os que você precisa conhecer:

Dragon Ball Z: Hyper Dimension (SNES)

Lançado no ano de 1996 para SNES, Dragon Ball Z: Hyper Dimension foi o último jogo de luta da franquia lançado para o Super Nintendo. Além de ser um jogo focado nos combates, a versão japonesa do game também conta com um modo história que leva os jogadores por entre as sagas de Freeza e Majin Boo.

Dragon Ball Z: The Legacy of Goku (Game Boy Advance)

Já para os jogadores de Game Boy, Dragon Ball Z: The Legacy of Goku foi um dos títulos da franquia que mais chamou a atenção. Baseado na história de Dragon Ball Z, o game é uma mistura de RPG com ação e aventura, mas que não deixa de lado o foco no combate. Ele engloba as histórias da saga Sayajin até o final da saga Freeza.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (PlayStation 2 e Wii)

Um dos títulos mais aclamados pelos fãs de Dragon Ball sem dúvida foi o Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3. Ao todo, são mais de 150 personagens jogáveis e mais de 30 estágios a serem superados pelos jogadores.

Em meio a história, o game também marca a aparição de personagens da história que ainda não tinham marcado presença nos games da franquia. Na versão para o Nintendo Wii, o jogo também oferece o modo único “Dragon Net Battle”, que te permite jogar online com outras pessoas.

Tamanho foi o sucesso do game que uma continuação está prevista para ser lançada agora em 2024. Ficou curioso? Então confira o trailer oficial:

Dragon Ball Xenoverse 2 (PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch)

Lançado em 2016, o segundo game de Dragon Ball Xenoverse conquistou a marca de 1,4 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo no ano de seu lançamento. Em 2019, três anos após o lançamento, as estatísticas já mostravam mais de 5 milhões de cópias vendidas!

Sendo bem avaliado pelos jogadores, os principais pontos positivos da franquia ficaram por conta do estilo visual, da trilha sonora e da jogabilidade, deixando a desejar nos quesitos originalidade e nos controles.

Dragon Ball Z: Kakarot (Xbox One, PC e PlayStation 4)

O último jogo da nossa lista é um game lançado no início de 2020. Dragon Ball Z: Kakarot conquistou milhares de jogadores ao trazer uma proposta de RPG de ação em mundo aberto. Em sua primeira semana de vendas ele foi capaz de bater os números de Dragon Ball Xenoverse 2, marcando mais de 1,5 milhões de cópias vendidas.

Entre os pontos de destaque citados pelos fãs do anime, a similaridade entre o jogo e a história original chama atenção. Os gráficos atualizados também foram considerados um destaque positivo, enquanto algumas mecânicas de jogo foram consideradas “cansativas” por parte dos fãs.

