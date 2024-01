Estas são as 6 melhores práticas a serem consideradas no Dia da Privacidade de Dados

O Dia Internacional da Privacidade de Dados deveria ser uma oportunidade para avaliar e melhorar as estratégias de proteção de dados. Ao priorizar a privacidade, as organizações podem contribuir de forma eficaz para um cenário digital e físico mais seguro para todos.

A partir de Genetec Inc. ("Genetec"), um fornecedor líder de tecnologia de segurança unificada, segurança pública, operações e soluções de inteligência empresarial, recebemos uma lista com as melhores práticas de proteção de dados para ajudar os líderes de segurança física a proteger a privacidade, salvaguardar os dados e permitir a confiança sem comprometer a segurança.

Cybercriminosos Hacker

"As organizações nunca devem ter que escolher entre privacidade de dados e segurança", disse Christian Morin, Diretor de Segurança da Genetec Inc. "É por isso que as soluções são construídas com base nos princípios de privacidade por design, para garantir os mais altos níveis de segurança respeitando a privacidade pessoal e cumprindo as leis de privacidade".

As recomendações

A Genetec recomenda às organizações que garantam que seus sistemas de segurança respeitem a privacidade dos dados por meio de:

Coletar e armazenar apenas o necessário

Uma regra fundamental da segurança de dados é coletar e armazenar apenas as informações essenciais. O impacto potencial de uma violação de segurança pode ser reduzido minimizando os dados armazenados. É importante revisar e auditar periodicamente os dados e se livrar das informações desnecessárias de forma responsável.

Dados nas nuvens LENOVO (LENOVO/Europa Press)

Limitação de acesso a dados sensíveis

Melhorar a segurança dos dados implica restringir o acesso às informações sensíveis. A Genetec recomenda aplicar as melhores práticas de compartilhamento de dados, como a remoção das informações de identificação pessoal para proteger a privacidade individual. Algumas técnicas para anonimizar as informações pessoais, preservando sua utilidade, incluem:

Aleatorização (adicionar ruído a valores numéricos como a idade ou os rendimentos de um indivíduo),

Pseudonimização (como a substituição de nomes por identificadores únicos), tokenização (como a substituição de números de cartões de crédito por tokens que não têm correlação direta com os números originais),

Generalização (como converter datas de nascimento exatas em intervalos de idade),

Mascarar os dados (mostrar apenas os primeiros dígitos de um número de telefone).

Garantir a privacidade sem comprometer as evidências.

Usando tecnologias como o KiwiVision™ Privacy Protector, as organizações podem anonimizar automaticamente as imagens de pessoas, permitindo que continuem inspecionando as gravações de vigilância, respeitando a privacidade. Essa tecnologia também oferece uma camada adicional de segurança, garantindo que apenas usuários autorizados possam "desbloquear" e visualizar as imagens sem máscara, ao mesmo tempo em que mantém um registro de auditoria.

Imagem: Minority Report | Privacidade e segurança

Ser transparente e obter o consentimento do usuário

É essencial gerar confiança através da transparência e do consentimento do usuário. É importante informar claramente aos usuários sobre o processo de coleta de dados, incentivando a tomada de decisões com conhecimento de causa. As organizações também devem obter consentimento explícito antes de coletar e processar os dados.

Escolher um provedor de armazenamento de dados confiável

As organizações devem selecionar cuidadosamente um provedor de armazenamento de dados, garantindo que compreendem claramente as práticas de armazenamento, manipulação e compartilhamento de dados.

Se as organizações utilizarem serviços de terceiros, devem exigir medidas de segurança rigorosas e práticas confiáveis de gerenciamento de dados. Estabeleça quem é o "proprietário" dos dados armazenados na nuvem e os direitos ou privilégios associados ao uso ou divulgação das informações.

Big Data: Se dio a conocer nombre de empresa que desarrolló el controvertido informe

Estabelecer políticas sólidas

Para garantir a segurança dos dados a longo prazo, a Genetec recomenda estabelecer políticas sólidas em toda a organização. A aplicação de uma cadeia de custódia transparente por meio da tecnologia, como um sistema de gestão de provas digitais (DEMS), garante a responsabilidade e a rastreabilidade em cada etapa do ciclo de vida dos dados.

A segurança dos dados é um processo contínuo e as organizações devem atualizar periodicamente os protocolos, manter-se informadas sobre as ameaças emergentes e treinar continuamente suas equipes nas melhores práticas.