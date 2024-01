A NASA encerra oficialmente o helicóptero Ingenuity: por que a missão terminou mais cedo

O helicóptero Ingenuity da NASA em Marte, que fez história em 2021 ao realizar o primeiro voo controlado e propulsionado em outro planeta, chegou ao fim de sua vida útil. Isso representa o doloroso fim de uma era.

O mais triste aqui é que tudo aconteceu de forma abrupta, não prevista nos planos projetados em relação à sua missão, uma vez que foi descoberto que o helicóptero era muito mais eficiente do que o originalmente projetado.

Helicóptero Ingenuity em Marte NASA

Muitos de nós lembramos como, apenas na semana passada, compartilhamos a crônica de um milagre quando a NASA perdeu contato com o Ingenuity para recuperá-lo posteriormente, contra todas as previsões e possibilidades.

Naquele momento, muitos de nós acreditávamos que a Agência Espacial poderia retomar suas atividades e manter seu cronograma com o rover Perseverance e este helicóptero. Mas parece que os problemas com o artefato acabaram sendo mais complicados do que o esperado.

A NASA anuncia o fim do Ingenuity por um motivo de bastante peso

A NASA anunciou em 26 de janeiro através de uma publicação em seu blog oficial que o helicóptero sofreu danos irreparáveis em uma de suas pás do rotor durante um pouso de emergência em 6 de janeiro.

Isso nos leva a descobrir que a perda de comunicação de uma semana atrás na verdade teria sido mais complicada do que o relatado originalmente. As imagens enviadas pelo rover Ingenuity para a Terra confirmaram os danos, o que fez com que o helicóptero não pudesse mais voar.

“É agridoce ter que anunciar que Ingenuity, o ‘pequeno helicóptero que podia’, e continuava dizendo: ‘Acredito que posso, acredito que posso’, bem, agora realizou seu último voo em Marte.”

É a declaração do administrador da NASA, Bill Nelson, em um vídeo publicado nas redes sociais da Agência Espacial, no qual também é confirmada a morte da nave.

Os engenheiros da NASA consideram que o Ingenuity sofreu danos na sua pá do rotor durante um pouso de emergência em 6 de janeiro.

O helicóptero estava voando em uma área de Marte com um terreno "macio" e homogêneo, o que dificultava a orientação do veículo.

Isso fez com que o Ingenuity pousasse de forma mais abrupta do que o planejado, o que danificou uma de suas pás do rotor. E com esse pequeno defeito, o futuro da nave foi condenado.

O Ingenuity, que pesava apenas 1,8 quilogramas, surpreendeu a todos. Inicialmente, a NASA esperava que o helicóptero realizasse apenas alguns voos curtos.

Mas no final, ele superou essas expectativas com folga, voando um total de 72 vezes durante sua missão de quase três anos.

NASA - Ilustração Helicóptero Ingenuity e rover Perseverance da NASA

O helicóptero sobrevoou o terreno marciano 14 vezes mais longe do que o planejado originalmente, registrando mais de duas horas e oito minutos de voo a uma altitude média de 24 metros, percorrendo uma distância um pouco superior a 17 quilômetros.

No final, o Ingenuity provou que era possível voar na atmosfera marciana, que é muito mais fina do que a da Terra, e o seu sucesso reconfigurou o caminho para futuras missões de exploração aérea em Marte e outros planetas.

A NASA está atualmente desenvolvendo um helicóptero maior e mais sofisticado chamado Dragonfly para voar na lua de Saturno, Titã.

Desta maneira, ele está, agora, destinado a ser sucata espacial.