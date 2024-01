Trágico destino de Laika: horrível verdade por trás da missão da primeira cadelinha no Espaço

Quando falamos de Laika, imediatamente nos vem à mente a primeira cadela que orbitou o espaço. Embora possa parecer fofo, a verdade é que isso representa um capítulo horrível na história da exploração espacial.

Lançada em 3 de novembro de 1957 a bordo do Sputnik 2, Laika, que era uma cadela de rua de Moscou, tornou-se um ícone da Corrida Espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos.

No entanto, por trás desse feito histórico para a URSS, uma verdade sombria foi mantida em segredo pelo Kremlin por muitas décadas. Durante 45 anos, as verdadeiras circunstâncias da morte de Laika foram mantidas em segredo.

Laika foi o primeiro animal em órbita na Terra Getty Images (Sovfoto/Universal Images Group via Getty)

O pano de fundo do lançamento de Laika ao Espaço

Originalmente afirmou-se que Laika conseguiu sobreviver vários dias em órbita, mas na realidade, a cachorrinha espacial faleceu poucas horas após o lançamento, vítima do superaquecimento de sua nave espacial.

Na época, a decisão de enviar Laika ao Espaço foi motivada por uma mistura de ambição científica e pragmatismo político.

Embora os cientistas soviéticos soubessem que Laika não sobreviveria à viagem, sua missão tinha um propósito claro: estudar o impacto do lançamento em seu corpo e a ausência de gravidade em um ser vivo.

Por isso, até aquele ponto, o sacrifício de Laika era considerado um ‘passo necessário’ em direção ao progresso da humanidade, ou pelo menos era isso que queriam acreditar.

Ilustração de Laika em uma goma de mascar de 1957 Getty Images (Universal History Archive/Universal Images Group via Getty)

A verdadeira história da cadelinha Laika

Em 1957, Laika, uma cadela de rua nascida na União Soviética de Nikita Khrushchev, pesava cerca de 6 kg e inicialmente se chamava Kudrayavka.

A sua seleção para protagonizar uma viagem sem retorno ao Espaço deveu-se ao fato de que os cães de rua, acostumados a condições extremas, eram considerados ideais para suportar as duras realidades do Espaço.

Mas depois de sair da Terra, Laika sofreu mais do que qualquer outro cachorro. O estresse do lançamento, o superaquecimento do Sputnik 2, a agitação e posterior asfixia duraram entre seis e sete horas até que finalmente ela faleceu.

Posteriormente, o seu corpo inerte deu voltas ao redor da Terra durante 162 dias, mais de 2.370 órbitas, de acordo com Anatoly Zak, do portal ‘Russian Space Web’.

Apesar de tudo, a breve vida de Laika deixou uma marca indelével na história e tornou-se um lembrete dos custos éticos das decisões humanas.

Vamos lembrar que a história do Sputnik 1, lançado em 4 de outubro de 1957, e a subsequente missão do Sputnik 2 com Laika, tiveram um pano de fundo de rivalidade política: a corrida espacial, na verdade, era uma extensão da tensão política da época e ela se tornou mais uma peça na Guerra Fria.