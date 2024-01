Taylor Swift está bloqueada no Twitter devido a um escândalo de IA

As plataformas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) alcançaram níveis inimagináveis ao longo de 2023 e este novo ano que começa parece que será ainda mais escandaloso nesse campo. O exemplo perfeito disso é o que está acontecendo agora dentro do X (anteriormente Twitter) com o assunto de Taylor Swift.

Aqui mesmo, em mais de uma ocasião, analisamos obras de arte digital que, tecnicamente, se enquadram na categoria de FanArt, mas onde grande parte do trabalho de cada obra foi realizado por alguma Inteligência Artificial (IA).

Interferência da IA

Na imensa maioria dos casos, essas ilustrações são inofensivas. Mas com o avanço da tecnologia, parece que estamos voltando aos dias sombrios do boom dos vídeos Deepfake de celebridades com seus rostos inseridos em materiais de conteúdo explícito.

Apenas desta vez, estamos diante de uma série de ilustrações digitais fotorrealistas, já viralizadas nas redes sociais, que foram criadas por uma IA. Nelas, a cantora Taylor Swift é alvo de uma série de humilhações e abusos por parte de fãs de futebol americano.

Durante dias inteiros, essas peças estavam ao alcance de qualquer pessoa com uma simples busca, mas X, Meta e outras plataformas finalmente reagiram.

X bloqueia as pesquisas de Taylor Swift

A rede social anteriormente conhecida como Twitter, mas agora chamada X, finalmente bloqueou as pesquisas de Taylor Swift em reação a uma recente tendência de publicações no site onde vários retratos Deepfakes criados por Inteligência Artificial foram divulgados, estrelados pela artista.

Basta abrir o buscador X e tentar realizar as pesquisas dos temas “Taylor Swift” ou “Taylor Swift AI” para verificar como a lista de resultados está bloqueada por meio de uma mensagem ambígua que diz “algo deu errado”.

Este é o resultado que aparece quando se busca Taylor Swift no Twitter Twitter/X

‘The Wall Street Journal’ conseguiu obter uma declaração do chefe de negócios da X, Joe Benarroch, que reconheceu a medida “temporária” deste bloqueio de resultados, destinada a “priorizar a segurança”.

Embora a rede social de Elon Musk na realidade não tenha aprofundado muito nessas medidas, como relatam diferentes meios de comunicação e usuários, seria suficiente alterar a ordem das palavras para obter novamente uma lista de resultados na plataforma.

Por enquanto, X em paralelo também está ativamente removendo todas as imagens deepfake identificadas, tomando medidas contra as contas que as publicam.

Por sua vez, a Meta também estaria moderando a divulgação desses retratos tanto em Threads quanto no Instagram. Enquanto o próprio CEO da Microsoft, Satya Nadella, condenou a criação desse tipo de material por meio da IA.

Taylor Swift

Até a própria secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reagiu e na sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, pediu ao Congresso que crie uma legislação de proteção para aqueles que são vítimas desse tipo de abuso.

Taylor Swift, por sua vez, aparentemente estaria considerando tomar medidas legais contra aqueles que forem responsáveis por esse incidente.

Com o que aconteceu, conhecemos uma das facetas mais obscuras e perigosas do que a Inteligência Artificial pode fazer.