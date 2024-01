Quer ser viral no TikTok? Esses são os melhores horários para publicar, de acordo com a Inteligência Artificial

O boom das redes sociais parece não ter fim. E desde a chegada do TikTok, existem ainda mais maneiras de se conectar com usuários de todo o mundo.

Nesse contexto, são milhares as pessoas que buscam ser reconhecidas por seus conteúdos. Vídeos curtos e chamativos são o pão de cada dia, e aqueles que aspiram a ser influenciadores sabem disso muito bem. Mas aqui entra a estratégia.

Horários sugeridos pela IA para publicar no TikTok

Embora as redes sociais funcionem dependendo do público-alvo para o qual você está direcionando, das hashtags que você usa e também das legendas dos vídeos, existem certas horas universais para publicar.

Nesse sentido, o meio chileno ‘En Cancha’ quis perguntar à Inteligência Artificial quais são os melhores horários para publicar um TikTok.

O resultado? Uma lista interessante que você não deve ignorar se seu objetivo é se tornar um influenciador a curto ou médio prazo.

Melhores horários, de acordo com o ChatGPT:

De acordo com a fonte citada, o chatbot da OpenAI recomenda publicar das 12h às 15h e das 19h às 21h durante os dias de semana.

E é que de segunda a sexta-feira é possível que você consiga captar a atenção dos usuários durante suas pausas para almoço ou, por outro lado, em horários pós-trabalho ou escolares.

Durante os fins de semana, por outro lado, a recomendação seria publicar nas tardes e noites, pois esses períodos costumam ter mais atividade na plataforma.

Melhores horários para o TikTok, segundo Bard:

Da mesma forma, os especialistas consultaram Bard, a IA do Google, sobre os melhores horários para postar um TikTok. O resultado, embora seja semelhante ao do ChatGPT, não deixa de surpreender pela sua especificidade.

- Segunda-feira: 6h, 10h, 22h

- Terça-feira: 2h, 4h, 9h

- Quarta-feira: 7h, 8h, 23h

- Quinta-feira: 9h, 0h, 19h

- Sexta-feira: 5h, 13h, 15h

- Sábado: 18h, 19h

- Domingo: 12h, 15h, 23h

Embora esses horários sejam bastante claros, é fundamental destacar que eles são apenas diretrizes gerais e podem variar dependendo do tipo de público e conteúdo.

Por isso, é sempre recomendável utilizar as ferramentas analíticas do TikTok para entender e adaptar as estratégias de publicação de acordo com os padrões de cada audiência.