Poderia haver uma nova transformação para Vegeta em Dragon Ball Super?

A expectativa está aumentando no universo de Dragon Ball Super com o retorno do mangá, apresentando detalhes intrigantes sobre o próximo arco da série.

No último capítulo, Goku e Vegeta ficam surpresos ao descobrir a vitória de Gohan sobre Cell Max através de uma transformação chamada Modo Besta. No entanto, isso parece ser apenas o começo de um novo desenvolvimento no poder dos saiyajins.

Parece que cada saiyajin terá sua própria transformação icônica, marcando um arco dedicado ao desenvolvimento dessas formas únicas. Apesar de enfrentarem Black Freezer como o inimigo definitivo, Goku e Vegeta estão longe de seu poder atual.

Por isso, os leitores e fãs do mangá estão esperando um foco no desenvolvimento de personagens em vez de simples mudanças na cor do cabelo.

O Ultra Ego de Vegeta

O Ultra Ego de Vegeta, uma transformação poderosa capaz de apagar conceitos inteiros da existência, se destaca nessa nova abordagem. No entanto, para alcançar seu potencial máximo, Vegeta deve passar por um treinamento adicional com Bills e aperfeiçoar a técnica.

Esta abordagem narrativa oferece uma alternativa mais eficaz e evita a repetição de novas transformações em cada arco.

Os fãs têm expressado seu cansaço com a previsibilidade dos power-ups constantes e a diminuição do valor das transformações anteriores. Com as formas atuais de Goku e Vegeta sendo Técnicas Divinas, a história sugere que não serão introduzidas mais transformações no futuro.

Embora com a imprevisibilidade de Akira Toriyama, o destino de Dragon Ball Super ainda é incerto. Nos próximos meses, os fãs esperam descobrir se Toyotaro surpreenderá com abordagens criativas ou se concentrará em aperfeiçoar as transformações divinas existentes.