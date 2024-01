Neuralink, de Elon Musk, implanta com sucesso chip cerebral em primeiro paciente

O bilionário Elon Musk revelou nesta segunda, 29 de janeiro, através do X (antigo Twitter), que a Neuralink realizou com sucesso o primeiro implante de seu chip cerebral em um paciente humano.

A notícia marca um avanço significativo na fusão entre tecnologia e neurociência, abrindo portas para uma era de controle de dispositivos eletrônicos através do pensamento, uma espécie de teleparia.

Implante Telepathy

O chip cerebral, batizado de Telepathy, é o primeiro produto da Neuralink. Desenvolvido para permitir que os humanos controlem dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com o poder do pensamento, o dispositivo representa um salto monumental na interface cérebro-computador.

Elon Musk compartilhou sua visão para o Telepathy, afirmando que os primeiros usuários serão aqueles que perderam o uso dos membros. Ele destacou a possibilidade de indivíduos como Stephen Hawking se comunicarem mais rapidamente do que digitadores ou leiloeiros, vislumbrando um avanço notável na comunicação para pessoas com limitações físicas.

O paciente que recebeu o primeiro implante está se recuperando bem, segundo Musk. Os resultados iniciais indicam uma detecção promissora de picos de neurônios, sinalizando o potencial positivo do Telepathy. Contudo, até o momento, a Neuralink não divulgou detalhes específicos sobre o procedimento ou o paciente.

elon-musk

Imagem: Twitter

Robô e Procedimento Cirúrgico

O estudo conduzido pela Neuralink envolve o uso de um robô para implantar o dispositivo por meio de um procedimento cirúrgico. Este primeiro teste tem como objetivo principal avaliar a segurança tanto do implante quanto do próprio robô utilizado na intervenção.

Até a publicação desta reportagem, a Neuralink não forneceu informações adicionais sobre o paciente ou detalhes específicos do procedimento realizado no domingo.

A empresa inicialmente abriu inscrições para voluntários voltadas para pessoas com paralisia decorrente de lesões na medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica. O progresso desses estudos promete transformar a maneira como interagimos com a tecnologia e oferecer avanços significativos para aqueles com limitações físicas.