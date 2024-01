Vazam data de lançamento e características do Nintendo Switch 2

O novo console da Nintendo parece ser uma realidade, para os analistas mais próximos da empresa, no Japão. Fontes respeitadas e reconhecidas no mundo dos videogames afirmam que já há uma data de lançamento para o Switch 2 e até mesmo se atrevem a soltar algumas características importantes do dispositivo.

Uma resenha da Bloomberg cita um relatório do renomado analista da Omidia, chamado Hiroshi Hayase, que indica que o Nintendo Switch 2 será lançado no final de 2024.

Sem especificar o dia e o mês, o insider diz que é apenas uma questão de semanas para que a Nintendo comece a revisar suas agendas para escolher algum momento disponível no último trimestre deste ano.

Além disso, o insider da Nintendo diz que o novo console chegará com uma tela de 8 polegadas e, para decepção de muitos, será LCD.

Essa característica em particular levantou certos debates nas redes sociais. A comunidade gamer debate entre aqueles que preferem as telas LCD e os que optam pelas OLED.

As revelações do analista Omidia coincidem com as de Shinya Takahashi, diretor e principal executivo da Nintendo, que disse que o Nintendo Switch 2 será um console completamente diferente do que vimos no passado.

Em sua declaração, no final de 2023, o executivo mencionou que a Nintendo quer lançar o console no final deste ano. No entanto, um relatório da Revegnus, uma das fontes mais confiáveis ​​da indústria de videogames, levanta a possibilidade de que os planos sejam antecipados para o início do próximo ano.

“Parece que o Nintendo Switch 2 será lançado no início do próximo ano. Haverá muitas coisas que valerão a pena comprar no próximo ano”, disse em uma mensagem de sua conta X (anteriormente conhecido como Twitter).