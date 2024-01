Três truques para ocultar incriminador “digitando” no aplicativo WhatsApp

O WhatsApp oferece várias funções que alguns usuários desconhecem. Um desses truques permite ocultar o alerta de ‘digitando’, proporcionando maior privacidade para aqueles que preferem manter sua atividade no aplicativo mais discreta.

Aqui apresentamos três métodos para consegui-lo:

Desativar WiFi e dados móveis

Desconectar temporariamente o telefone da Internet é uma opção simples e não requer a instalação de aplicativos externos. Em dispositivos Android ou iOS, deslize o menu do telefone e desative as opções de WiFi e dados móveis. Enquanto você digita a mensagem sem conexão, os outros usuários não verão o alerta de ‘digitando’.

Uma vez concluído, você pode enviar a mensagem e reativar as conexões de rede.

Responder a partir da notificação

Disponível em dispositivos com as últimas atualizações do Android e iOS. A partir do painel de notificações, você pode responder à mensagem sem abrir o aplicativo. Ao responder a partir da visualização prévia nas notificações, a mensagem de ‘digitando’ não será exibida. Essa opção é útil para manter a privacidade ao responder rapidamente.

Utilizar o aplicativo FlyChat

Baixar o aplicativo externo FlyChat oferece uma camada adicional de privacidade e segurança. Ao fornecer as permissões necessárias, você pode acessar o WhatsApp através deste aplicativo. Dessa forma, você pode responder mensagens de uma interface externa ao WhatsApp, ocultando o alerta de ‘digitando’.

Esses truques fornecem opções para usuários que desejam manter sua atividade no WhatsApp mais discreta, especialmente quando preferem não mostrar o alerta de digitação para seus contatos. É importante levar em consideração as preferências pessoais e a privacidade ao utilizar esses métodos.