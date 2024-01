O método científico que Elon Musk propõe para transformar Marte em um planeta como a Terra

Elon Musk tem um conglomerado de empresas e negócios que lhe conferem o título de pessoa mais rica do mundo. No entanto, sua visão parece não estar relacionada à quantidade de dinheiro que ele fatura diariamente.

O magnata sul-africano está obcecado em se mudar para Marte e voltou a expressar isso na terça-feira, em um encontro com jornalistas e entusiastas do espaço, realizado na sede da SpaceX no Texas, conforme relatado pelo ‘Clarín’.

Ninguém tira essa ideia da cabeça dele. Nem mesmo as constantes explosões dos foguetes Starship (nave que deveria nos levar) fazem com que Elon Musk abandone o objetivo de viajar e colonizar Marte.

Explica que esses “acidentes” são parte do processo que os levará a construir o foguete que levará a primeira tripulação a Marte. Então, uma vez que seja alcançado, sustenta que é apenas uma questão de tempo para que as viagens ao Planeta Vermelho se tornem tão frequentes quanto os voos aéreos de Santiago para Buenos Aires ou Rio de Janeiro.

Elon Musk quer colonizar Marte Reuters (Joe Skipper/REUTERS)

Uma vez que isso seja alcançado, surge um novo desafio: o que faremos com o ambiente de Marte? As condições do nosso planeta vizinho não são ideais para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. No entanto, Elon já tem um plano para transformar esse corpo rochoso em um mundo habitável.

O curioso método de Elon Musk baseia-se nos dados da atmosfera de Marte, que possui apenas 1% da atmosfera da Terra e é abundante em dióxido de carbono (CO2).

O magnata sul-africano diz que para equilibrar as coisas, é necessário “aquecer Marte” por muitos anos. Isso fará com que o CO2 congelado derreta e evapore para se instalar densamente na atmosfera. Dessa forma, tornará Marte um ambiente amigável para futuras civilizações que viajarão para o Planeta Vermelho.