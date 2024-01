Mark Zuckerberg anuncia a compra de 350 mil chips de IA e alarma a comunidade

O multimilionário dono da Meta, Mark Zuckerberg, nunca fica parado. E dentro dos seus negócios atuais, o fundador do Facebook está cada vez mais incorporando o desenvolvimento da sua Inteligência Artificial, o que já preocupa a comunidade científica.

E é que o magnata recentemente anunciou sua intenção de adquirir uma quantidade significativa de chips gráficos avançados para potencializar projetos de IA. Para quê? Isso é tudo o que sabemos.

Questionamentos a Mark Zuckerberg

O plano do CEO da Meta envolve a compra de 350 mil chips Nvidia H100, cujo valor individual gira em torno de US$ 30 mil. Esta aquisição se concentraria no desenvolvimento de uma inteligência artificial geral (IAG) de código aberto, um nível de IA que iguala ou supera a inteligência humana.

E como não, esse anúncio gerou imediatamente um sem-fim de inquietações na comunidade que estuda de perto os avanços da IA e suas implicações na vida das pessoas.