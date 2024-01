Homenagem que Gohan fez a Número 16 em Dragon Ball Z e ninguém percebeu

A honra e a glória se uniram ao poder, no arco de Cell e os Androides em Dragon Ball Z. O Número 16 deixou de lado os objetivos da Patrulha Vermelha e deu a Gohan um conselho fundamental para que o jovem guerreiro explodisse a fúria que carregava dentro de si e alcançasse a brutal transformação do Super Saiyajin 2.

Esse foi o ponto de virada para que Gohan conseguisse vencer Cell, um dos vilões mais temíveis com os quais os Guerreiros Z já enfrentaram.

Gohan sente um profundo respeito por Número 16, pois o androide demonstrou ter um grande coração e amor pela natureza e pelos animais da Terra, algo em que ambos concordam. É por isso que, na próxima saga (a de Majin Buu), o jovem lutador presta uma enorme homenagem a ele, que ninguém havia percebido.

De acordo com uma resenha do ‘Código Espagueti’, usuários do Reddit têm a teoria de que o traje do Grande Saiyaman é uma homenagem ao Número 16.

Dragon Ball Z Toei

A cor preta da base, o capacete mecânico que parece robótico e a cor laranja na cobertura, do mesmo protetor de cabeça, seria uma espécie de homenagem ao Número 16, que tem essas mesmas cores em sua vestimenta. Faz muito sentido, mas é muito difícil de confirmar.

Por agora, escolhemos ficar com essa teoria que nos parece verdadeiramente incrível.