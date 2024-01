Assim seriam Trunks e Bra se planeta Vegeta existisse em Dragon Ball

Vamos imaginar por um momento que o planeta Vegeta ainda existe nas aventuras de Dragon Ball. Sabemos que com esse cenário, o destino da Terra provavelmente seria devastador, mas vamos pensar em um cenário hipotético em que Vegeta conheceu, se apaixonou e se casou com Bulma.

E que, fruto desse amor, nasceram Trunks e Bra, como mostram as histórias canônicas de Akira Toriyama. Isso significa que esse par de saiyajins híbridos seriam parte da realeza do planeta Vegeta. E que também seriam herdeiros do trono que um dia o Rei Vegeta deixará para eles, assumindo que seu pai já não está mais no plano terreno.

Todo esse episódio foi imaginado pela ilustradora Asura 00, que costuma postar conteúdo de fanarts em sua conta do DevianArt, de acordo com a resenha do ‘Código Espagueti’.

A designer fez um desenho no qual Bra e Trunks são princesa e príncipe, respectivamente. Eles estão vestindo as roupas dos saiyajins, aquelas que Vegeta usava nos primeiros arcos, marcadas com a insígnia de sua dinastia.

O design tem a particularidade de que ambos têm uma espécie de olhar maligno. Trunks e Bra, como parte dessa realeza saiyajin, claramente se envolveriam no negócio de invadir mundos para vendê-los. Portanto, claramente seriam vilões nesta história alternativa de Dragon Ball.

Desfrutem do talento de ASura 00 para este incrível design que chama a atenção do fan service de Dragon Ball.