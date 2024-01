As três novidades do Google Chrome que incluem inteligência artificial

O Google introduziu emocionantes novidades no Chrome, um dos navegadores mais utilizados, aproveitando a inteligência artificial.

Essas funções, destinadas a melhorar a organização de abas, personalizar papéis de parede com IA e facilitar a escrita, estarão disponíveis em breve para todos os usuários em PC e Mac. Aqui está um resumo dessas características inovadoras:

Agrupamento inteligente de abas

Esta ferramenta propõe uma solução eficiente para gerenciar várias guias abertas. O Chrome sugerirá automaticamente organizar as guias em grupos quando houver muitas abertas. Os usuários poderão acessar cada grupo clicando na seta no canto superior esquerdo.

Criação de fundos com IA

Focada em personalizar a experiência do usuário, esta função permite criar papéis de parede com inteligência artificial. É acessada através do painel lateral ‘Personalizar o Chrome’, selecionando ‘Mudar tema’ e depois ‘Criar com IA’. Permite gerar imagens personalizadas, brincar com designs e cores, e refletir estados de espírito.

Ajude-me a escrever

Projetado para ajudar os usuários a redigir textos com confiança na web. É ativado clicando com o botão direito em uma caixa de texto e selecionando ‘Ajude-me a escrever’. Permite dar instruções à IA sobre a extensão e tom do texto, gerando conteúdo contextualizado.

Essas funções marcam o início de mudanças significativas no navegador Chrome, de acordo com o Google. A empresa promete futuras atualizações com a integração do seu novo modelo de IA chamado Gemini, projetado para melhorar ainda mais a velocidade e facilidade de navegação.

É importante destacar que essas funções estão em fase experimental e devem ser ativadas manualmente nas Configurações, no menu de três pontos, na opção ‘IA experimental’. Inicialmente, estarão disponíveis apenas para contas pessoais nos Estados Unidos e serão estendidas para o restante dos usuários nos próximos dias.